Médico cubano a colega fidelista: “Defender la doctrina comunista sirviendo a los dólares capitalistas es lo más bajo que puedes hacer”

Un médico cubano acusó a un colega suyo de ser un hipócrita, inescrupuloso y de escribir tonterías en Internet, luego de que diera a conocer un texto en su muro de Facebook dando las gracias al dictador Fidel Castro por haber podido estudiar Medicina y por lo “que tenemos en Cuba”.

Manuel Guerra, residente en Holguín, criticó a su antiguo compañero de estudios Leyannis Cedeño que esté defendiendo con vehemencia al Gobierno, mientras vive y ejerce su profesión en Venezuela y no en el país donde nació y se formó como profesional.

“Hemos compartido juntos en disímiles ocasiones y la política jamás ha sido algo que nos haya unido pero tampoco separado. Entonces, cómo vas a venir tú con ese lenguaje incoherente a decirme que estoy escribiendo ‘idioteces’, cuando lo que estoy es abogando por recuperar la dignidad de nuestra Patria que inescrupulosos como tú han hecho añicos”, dijo.

“En tu escrito solo incitas al odio fomentado por ese dictador al que llamas comandante en jefe, cuyo mayor logro fue que lo siguieran, así como tú, todos los frustrados y resentidos del planeta. Eres un hipócrita paisano, defender la doctrina comunista sirviendo a los dólares capitalistas es lo más bajo que puedes hacer”, añadió.

Guerra detalla que él también pudo haber optado por desertar de la misión médica en Venezuela y seguir superándose en ese país; sin embargo, prefirió quedarse en su patria y desarrollar allí su vida laboral, para ayudar a la población más necesitada.

“¿Por qué te fuiste a ganar dólares a Venezuela y no trabajas en la tierra que supuestamente amas? ¿Por qué no te quedaste y atendiste a los calixteños de San Agustín, de Casimbas o el Cruce de Mir que son hoy mis pacientes? ¿Con qué moral tú me juzgas, si fuiste corriendo tras la economía antes de ayudar a tu necesitado pueblo, compadre?”, cuestionó.

“Aquí estoy yo, montado en una ambulancia con una mujer en trabajo de parto para el Lenin, yendo a buscarla a cualquier montecito o aguantando sol en la moto, viniendo a trabajar a 40 km de mi casa cuando se pone difícil el transporte. Y tú sabes que no es por necesidad económica, tú lo sabes, porque estudiamos juntos y me conoces en lo personal, y si aún trabajo es por el pueblo, no por el decrépito sistema que defiendes”, recalcó.

“Ten claro que amo a mi Patria, pero no quiero saber del gobierno que la daña. Respétate, compadre. Viva Cuba Libre”, concluyó.

Esta semana Manuel Guerra denunció que la Seguridad del Estado lo está acosando en su barrio y en el hospital donde labora por sus críticas al Gobierno de la Isla en las redes sociales.

Guerra saltó a la luz pública cuando el pasado 28 de septiembre mostró su solidaridad con su colega Alexander Raúl Pupo Casas, quien fue expulsado de la residencia estudiantil donde vivía en Las Tunas y tuvo que abandonar su especialidad de Neurocirugía por denunciar las injusticias y falta de derechos del sistema político cubanos.

Según relató el joven galeno, dos días después de ese suceso, cuando fue a trabajar en el hospital Nicodemus Regalado, en el municipio holguinero Calixto García, se enteró de que la Seguridad del Estado había estado averiguando sobre él y por sus publicaciones en las redes sociales.

“Apenas fue entrar por la puerta de dicho hospital, cuando se me pone al corriente, y preocupados por mi situación, me informan mis compañeros de trabajo que un agente de la Seguridad del Estado había estado indagando acerca de mi persona con pacientes, trabajadores del centro, incluso en la dirección del Hospital”, reveló.

Además, conocidos suyos fueron citados a declarar.

“Les preguntaron acerca de cómo me expresaba, y si les incitaba a hacer algo en contra de la dictadura vigente. ¿Hasta cuándo tenemos que pasar por esto? ¿Hasta cuándo van a violar nuestros derechos y nos vamos a quedar callados?”, cuestionó Guerra.