Activista cubana Keilylli de la Mora atenta por cuarta vez contra su vida en prisión

La activista cubana Keilylli de la Mora, quien ha denunciado numerosos abusos en su contra en prisión, adonde fue enviada el pasado 4 de junio por varios supuestos delitos, atentó contra su vida por cuarta ocasión.

Por tal motivo, fue internada nuevamente en una sala de psiquiatría, del Hospital Provincial “Gustavo Aldereguía Lima”, de Cienfuegos. Allí, primero la medicaron y posteriormente la aislaron en el puesto médico del Centro Mixto para Mujeres de Sabanas, donde actualmente cumple su condena de 18 meses de privación de libertad.

“Una fuente muy cercana a ella que no puedo revelar porque no tengo su autorización me aseguró que Keily otra vez se quiso ahorcar con una sábana en su celda porque no soporta más tantos maltratos”, explicó a CubaNet Raúl González González, quien lidera el grupo opositor Consenso Ciudadano.

De La Mora, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de Cuba Decide, fue sancionada a privación de libertad por los presuntos delitos de “propagación de epidemias”, “desacato”, “atentado” y “desobediencia”, en un juicio sumario que se efectuó a puertas cerradas y sin derecho a abogado.

Cuando entré a prisión, inició la primera de varias huelgas de hambre que ha sostenido en estos casi cinco meses de encarcelamiento, en los que ha denunciado disímiles atropellos.

“Le negaron el teléfono por dos meses y después se lo permitieron, pero dentro de la dirección de la prisión y en presencia de la directora. Los abusos contra ella no han parado, al contrario, se han ido incrementando. Ella pidió a través de la persona que sirve de puente, toda nuestra solidaridad y apoyo”, explicó Raúl González.

Por medio de las escasas llamadas telefónicas que se le han permitido, la activista ha denunciado la violencia verbal y física en su contra, así como la negativa de las autoridades a proveerle una adecuada atención médica.

En menos de dos meses, De La Mora intentó suicidarse en 3 ocasiones. Las autoridades carcelarias la han mantenido, durante sus ingresos, esposada a la cama y con un tratamiento que incluía inyecciones desconocidas para la reclusa, con el objetivo de mantenerla sedada.

Además, la activista ha denunciado que era golpeada para evitar que protestara. Su encarcelamiento y estado de salud ha generado la preocupación de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de funcionarios del Gobierno estadounidense como Michael G. Kozak, subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Mara Tekach, exencargada de Negocios de EE. UU. en Cuba.

En una ocasión, fue devuelta a la cárcel con solo 4.2 de hemoglobina, luego de haber llevado a cabo una huelga de hambre. En el centro médico donde fue atendida, también intentó tragarse un tornillo para provocarse una hemorragia interna y después trató de lanzarse desde un piso alto del edificio.