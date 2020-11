Madre de Miami-Dade es acusada por la muerte de su hijo de un año

Una madre de Florida fue detenida por la muerte de su hijo de un año, ocurrida el pasado 6 de noviembre.

Jabora Deris, de 32 años, ha sido acusada por las autoridades de Miami-Dade de negligencia infantil en el fallecimiento de su niño.

Según la información de Local 10 News, la Policía de Opa-Locka respondió a un llamado de la mujer y hallaron al menor inconsciente en el suelo de una habitación. Fue trasladado al Jackson North Medical Center, donde los médicos certificaron su muerte.

La Policía dijo que Deris los llamó 83 minutos después de percatarse de que el menor estaba inconsciente y echando espuma por la nariz y la boca. La llamada al 911 se registró a las 11:42 de la mañana y una hora después ya el niño estaba muerto.

Cuando se le preguntó por qué tardó tanto en pedir auxilio, la mujer relató que primero se había comunicado con su hermana. También dijo que no llamó inmediatamente a la Policía porque la inundó el pánico y no quería que los otros niños en la casa se dieran cuenta de que había una emergencia.

Al día siguiente del suceso, el forense que realizó la autopsia informó que la víctima tenía el fémur derecho roto, una antigua fractura de costilla ya curada y otras fracturas de cráneo.

Su madre declaró que no conocía esas lesiones. No obstante, dijo que el pequeño había sufrido dos episodios anteriormente, pero admitió que no lo llevó al pediatra.

Por su parte, la tía del bebé indicó que el pasado 28 de mayo su hermana la llamó para decirle que el niño se había hecho daño en la pierna y que le sugirió que lo trasladara al hospital.

De acuerdo con los registros del Jackson North Medical Center, el 12 de junio Deris informó a los especialistas de la instalación que el bebé se había lastimado la pierna debido a la caída de una litera que sufrió días antes. Después de eso, la mujer no quiso hacerle radiografías y no le dio más seguimiento a la lesión.

La investigación policial también reveló que el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) le había retirado a la mujer los nuños a su cargo, pero recientemente se los devolvieron.