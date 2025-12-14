Ola de miedo y protestas en el sur de Florida por redadas del ICE: “Se están llevando a nuestros vecinos”

Vídeos relacionados:

Las tensiones por las redadas migratorias en el sur de Florida siguen creciendo y ahora también despiertan miedo y solidaridad entre comunidades latinas.

Este jueves, vecinos y activistas de Lake Worth Beach, una ciudad con fuerte presencia de inmigrantes del Caribe y Centroamérica, salieron a las calles para denunciar lo que describen como “secuestros” y detenciones arbitrarias del ICE y la Policía de Carreteras de Florida (FHP).

La manifestación fue organizada por el Centro Guatemalteco-Maya, que acusó a las autoridades de arrestar trabajadores en plena vía pública como parte de los operativos desplegados desde inicios de semana en Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Carteles con frases como “ICE secuestró aquí a un miembro de la comunidad” fueron colgados frente al Ayuntamiento y en varias avenidas. “Queremos que la gente sepa que está ocurriendo aquí, que se están llevando a nuestros vecinos y compañeros de trabajo”, dijo a CBS Mariana Blanco, directora de operaciones del centro.

Según la organización, las redadas afectan a obreros, jardineros, techadores y empleados de limpieza, muchos de ellos padres de familia que llevan años trabajando legalmente o esperando resolver su estatus migratorio.

“Cada mañana recibimos mensajes diciendo: ‘Se están llevando a alguien aquí’”, relató Mayra Domingo Cárdenas, encargada de la línea de emergencia.

Lo más leído hoy:

Una activista local denunció a The Palm Beach Post que una madre con 25 años en Florida fue detenida dejando cuatro hijos menores. “Es inhumano e injusto”, expresó. Otro testigo aseguró que varios trabajadores salieron corriendo cuando los agentes rodearon una obra en construcción.

Las cifras refuerzan la alarma: las deportaciones en Florida aumentaron más de un 60% en el último año, con más de 5,000 expulsiones, una de las tasas más altas del país.

La abogada de inmigración Mayra Joli recordó que las detenciones son legales si existe una orden migratoria, aunque reconoció su impacto traumático: “Son personas que llevan años aquí, criando hijos estadounidenses”.