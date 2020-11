Yuni Carey, la transexual cubana que murió asesinada en Miami por motivos de celos

La modelo transexual cubana Yunieski "Yuni" Carey Herrera, de 39 años y amante de los escenarios, murió el martes en su apartamento de la ciudad de Miami, presuntamente asesinada por quien fuera su esposo, el cual parece haber actuado con el impulso de los celos.

Yunieski Carey Herrera, nacida en Santa Clara en 1981, es conocida por haber participado en varios concursos de belleza. Uno de los certámenes en los cuales se destacó fue el Miss Trans Star International en 2019, donde representó a Cuba y fue galardonada con la diadema de Miss Beyond Crown.

En una entrevista para un blog contó que se había ido a vivir a Estados Unidos con sus abuelos; a quienes en realidad consideraba sus padres “porque pasaron sus años criándome siempre con amor y apoyo”.

“Aquí en Estados Unidos tuve la oportunidad de convertirme en la mujer que siempre soñé ser. Me apasiona la belleza y la moda y todas las cosas hermosas que Dios ha puesto en esta tierra para que las disfrutemos”, dijo.

Durante el intercambio se describió de la siguiente manera: “Disfruto de los concursos de belleza, el modelaje, los viajes, la música, el baile y aprender sobre la historia de otras culturas del mundo. ¡Soy muy fuerte porque la vida me ha vuelto dura de esa manera! Soy cariñosa porque mis padres me enseñaron a amar a todos por igual y respetar”.

También refirió que empezó como modelo en 2004 en un desfile local de Los Ángeles. Entonces se volvió adicta a ello hasta que se convirtieron en una “pasión” suya. Del mismo modo, dejó entrever su pasión por la vida: “(…) Disfruta de todo y de cualquier cosa, y vive todos los días al máximo, y simplemente disfruta del aire, tu aliento y la naturaleza que nos brinda el mundo”.

Varios años antes, en 2011, Yuni quedó en el top 10 de las mujeres transgénero más bellas del mundo en el Miss International Queen en Tailandia. En varias ocasiones, la modelo declaró que quería darle voz a su comunidad, y demostrar a las chicas transexuales que creen que no tienen futuro, que sí pueden lograr lo que se propongan.

Varios años antes, en 2011, Yuni quedó en el top 10 de las mujeres transgénero más bellas del mundo en el Miss International Queen en Tailandia. En varias ocasiones, la modelo declaró que quería darle voz a su comunidad, y demostrar a las chicas transexuales que creen que no tienen futuro, que sí pueden lograr lo que se propongan.

Al trascender la noticia de su muerte, la página MISS TRANS STAR Uruguay, el certamen de belleza más importante del país sudamericano, comunicó el pésame.

“Hemos recibido la terrible noticia del fallecimiento de Yuni Carey, Miss Trans Star Cuba 2019. Toda la Organización de Miss Trans Star Uruguay ofrece sus condolencias a familiares y amistades que por todo el mundo tenía. Descansa en Paz querida amiga. Trans Live Matters”, expuso.

Del mismo modo, la noticia generó impacto no solo entre familiares y amigos de la víctima, sino también para la comunidad LGBTI+ de Miami.

“Quién se va a imaginar que quien dice amarte, que quien comparte tu misma cama; termine con tu vida... Descansa en Paz Yuni Carey. Mi más sentido pésame para su mami y demás familiares”, expresó en Facebook una amiga de Yuni.

“Mi pasión por el escenario me ha llevado a varias partes del mundo, y cuando comencé a vivir como transgénero fueron los concursos de belleza los escenarios que me llenaron de luz”, dijo Yuni en 2019.

“En Cuba, los transexuales todavía sufren mucho. No existe libertad ni mucho menos respeto. Lo que despertó en mí la misión de ser una voz de conciencia, viajando a la Isla desde 2009 con la intención de educar, hablando con personas del gobierno, sumando un grano de arena para que la historia de muchas chicas hoy sea diferente”, aseguró.

Asimismo, reveló que ella fue la primera transgénero en lograr cambiar el género en su pasaporte. “Todo esto me impulsó a educar a la sociedad sobre quienes somos, sobre mi vida, mis lágrimas y mis cicatrices y todo lo que he pasado para que al final se vea que todos somos uno”, expresó.

El presunto asesino de Yuni, Ygor Arrudasouza, de 27 años y de origen brasileño, compareció en la corte del condado de Miami-Dade el miércoles, donde confesó que el crimen se debió a un ataque de celos.

Fue él mismo quien llamó al 911 alrededor de las 4:25 a.m. del martes para decir que había apuñalado a la modelo cubana, en el apartamento de ambos en Art Plaza Tower, en 58 NE 14th St., cerca del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami.