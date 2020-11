Cuba: El periodismo ausente

Durante los últimos días, se han producido una serie de detenciones y protestas en calles habaneras; entre los detenidos hay varios periodistas y, en el ciberespacio, varios cubanos han criticado a la prensa extranjera acreditada por no cubrir los hechos, generando disgusto y polémica.

El silencio de estos medios foráneos se ha extendido a algunos periodistas nativos, de medios no estatales, que prefirieron ignorar el tema. Una respuesta (velada) a esas críticas ha sido "no nos digan cómo trabajar". Reduciendo a un asunto de mala educación lo que es un reclamo cívico. Y, de modo aún más concreto y pertinente, profesional.

Exploremos las razones técnicas detrás del silencio. ¿Qué define la "noticiabilidad" de una acción cívica? ¿El número de participantes? ¿La novedad del hecho? ¿La respuesta gubernamental y social que aquella provoca? ¿Todo eso y más? Uno esperaría que el curtido personal de medios extranjeros respetables, fijaran alguna pauta ante ello. Hasta el momento de escribir estas líneas, prima el silencio.

Si las razones fuesen el limitado número de los involucrados y la poca novedad de la represión y la protesta, muchos eventos de la sociedad civil y cultura autorizadas no deberían recibir la atención de la prensa extranjera acreditada. En la Habana se organizan todos los años tertulias, exposiciones y pasarelas con escasos y reiterados participantes. En circuitos de élite, cercanos al poder; onde la forma -eso que Yvon Grenier llamaba el arte de fingir- rebasa al contenido intelectual o la propuesta política. Y sin embargo, la prensa extranjera los cubre. Se degustan rones y canapés. Se intercambian favores, cortesías y frivolidades. Luego aparecen crónicas sobre “la apertura reformista” y “la movida alternativa".

Si se midiese lo noticioso por la reacción estatal, en este caso ha sido claramente desmesurada. Lean, a propósito, el texto “El ridículo de una dictadura” del científico y activista Oscar Casanella. Se trata de decenas de artistas y activistas pacíficos, presos y maltratados durante varias jornadas consecutivas, por reclamar justicia ante el abuso policial. Abuso que incluyó el encarcelamiento del joven negro Denís Solís, condenado a ocho meses de cárcel en juicio express. Y una huelga de hambre del Movimiento San Isidro. ¿Nada de eso amerita una nota, un comentario o un simple post en redes?

Esta lamentable situación me hizo recordar, con un joven colega, la historia de Iván Golunov. El pasado año, aquel periodista fue arrestado, golpeado y retenido por la policía de Putin. Le comenzaron a fabricar una causa, derivada de su labor crítica del poder. El hecho generó repulsa dentro y fuera del gremio periodístico ruso. Medios privados frecuentemente amables con el Kremlin y periodistas de la prensa estatal se sumaron a la causa por la liberación de Golunov. Los principales periódicos salieron a la calle con una misma portada y titular: Todos Somos Iván Golunov. La solidaridad emergió, en un régimen autoritario, donde la represión de opositores, periodistas y activistas sociales puede llegar hasta el asesinato político.

Algunos aludirán a que “la gente no salió en masa a las calles habaneras”. En Rusia tampoco sucedió. ¿No es esa acaso la reacción normalizada de una sociedad fragmentada en sus canales de solidaridad, información y comunicación? ¿Una sociedad, para colmo, puesta en cuarentena represiva por la pandemia? Frente a ello, el hecho innegable -y noticiable- es que otro grupo de personas está reclamando derechos en el espacio físico. Con su cuerpo y su verbo. Sin filtros.

Si el cometido de la prensa fuera solo atender "grandes procesos", sería sociología. Y si se limitase a atender lo autorizado devendría "relaciones públicas". Porque la prensa, además, capta siempre la riqueza detrás de cada historia humana. De cada empeño personal a contrapelo de "lo normal". Cubrir eso no implica "hacer militancia" ni tomar partido. Tan solo visibilizar aquello que Hanna Arendt llamaba "el milagro de la acción humana". Es deontología básica. Oficio con sentido.

Hay periodistas cubanos que alegarán, tras su silencio, un razonable temor por su suerte personal. Es comprensible. Pero los colegas extranjeros, a lo sumo, serán expulsados del país por un gobierno alérgico al escrutinio. Es algo laboralmente perturbador, pero no se trata de un peligro existencial. ¿Vale la pena no reflejar el hecho represivo, a costa del prestigio profesional y la invisibilización de otros colegas reprimidos? Cada quién sacará sus conclusiones. Pero no es un tema para despachar fácilmente.

Nadie, en ningún lado, debería llamar a los medios a convertirse en movimientos de oposición. No es su rol profesional ni su responsabilidad social. Pero es perfectamente legítimo que sean emplazados al negarse a cubrir siquiera mínimamente la represión imperante. Porque en los eventos noticiables de estas jornadas, ha faltado la presencia y rol de quienes deben dar cuenta de las zonas más oscuras y tristes de la realidad cubana. Paradójicamente, aquellos que están mejor dotados para hacerlo.