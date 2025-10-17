Díaz-Canel propone articular una red internacional de medios de izquierda

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel (al centro) participa en el Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel propuso este jueves la creación de una red internacional de medios de izquierda, durante el Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, que se celebra en La Habana.

El llamado, difundido por el diario oficial Granma, busca —según el mandatario— articular a “medios críticos y soberanos” para enfrentar “la ofensiva ideológica del imperialismo” y consolidar “la soberanía cultural y la unidad de los pueblos del sur”.

Díaz-Canel invitó a los asistentes a construir una red que vincule publicaciones teóricas, medios impresos y digitales de América Latina, África, Asia y Europa, que impulsen coediciones temáticas y promuevan la formación de jóvenes comunicadores “revolucionarios”.

En sus palabras, esta plataforma debería ser “una herramienta política” que sirva para “visibilizar las luchas de la izquierda” y “formar nuevas generaciones comprometidas con el pensamiento emancipador”.

Durante su intervención, el gobernante reiteró que “pensar es combatir, publicar es resistir y comunicar es liberar”, y defendió la necesidad de “una comunicación política sensible y estratégica, capaz de construir consenso y sembrar conciencia”. También afirmó que las publicaciones de izquierda tienen “una responsabilidad histórica en la batalla por la verdad ante la manipulación mediática”.

El discurso se produjo tras la conferencia del periodista Ignacio Ramonet sobre los desafíos de la inteligencia artificial y la “superinteligencia cuántica”, en la que Díaz-Canel insistió en que la soberanía no es solo territorial, sino “simbólica, cultural y espiritual”, y que las fuerzas progresistas deben “defenderse y unirse contra el capitalismo global”.

Contradicciones en medio del control informativo

Mientras el mandatario convoca a crear una red global de medios “críticos y soberanos”, en Cuba no existe libertad de prensa y el Estado mantiene un monopolio absoluto sobre la información.

Su propuesta llega apenas cinco meses después de que entrara en vigor la Resolución 9/2025 del Instituto de Información y Comunicación Social, que permite cerrar sitios web y publicaciones digitales sin aviso previo si se considera que violan los “principios socialistas”.

Esa normativa también faculta al régimen a sancionar severamente a quienes vuelvan a publicar tras una cancelación, exige que los proveedores de hosting trabajen solo con medios registrados oficialmente y obliga a declarar las fuentes de financiamiento, excluyendo de hecho a los medios independientes.

La resolución fue presentada como un intento de “ordenar” el sistema comunicativo nacional, pero ha sido denunciada como una herramienta de censura y control narrativo en un momento de creciente descontento social, marcado por apagones, protestas y el descrédito del aparato mediático oficialista.

Censura, autocensura y discurso oficial

En los últimos meses, el régimen ha reforzado su vigilancia sobre los medios estatales y sobre los periodistas que trabajan en ellos. En agosto, un debate televisado en Cienfuegos expuso cómo reporteros oficiales admitieron en vivo la existencia de muros de autocensura y el temor a las represalias por parte de las autoridades.

A pesar de esa realidad, Díaz-Canel insiste en que la “prensa revolucionaria es independiente y libre” porque “no responde a intereses capitalistas ni extranjeros”, una afirmación que ha sido calificada de cínica por organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), que sitúan a Cuba entre los países más represivos en materia de libertad informativa.

El contraste entre el discurso del presidente y la realidad del país es cada vez más evidente. Mientras en los foros internacionales habla de “unidad de los pueblos” y “batalla por la verdad”, dentro de Cuba los periodistas son vigilados, censurados y amenazados por salirse de la línea del Partido Comunista.

En ese contexto, la idea de una red internacional de publicaciones de izquierda suena más a un intento por exportar el modelo de control comunicativo cubano que a un proyecto de cooperación entre voces libres.