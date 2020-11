Lamentable accidente de tránsito en la ciudad de Matanzas

Un lamentable accidente de tránsito tuvo lugar en la ciudad de Matanzas este martes, provocando el fallecimiento de una de las personas involucradas.

El suceso, ocurrido en la calzada de San Luis, involucró a una moto, que chocó por detrás a un carro y terminó incrustada contra un poste de luz eléctrica.

Fue el chofer de la moto quien perdió la vida en el acto, según informaron el el grupo de Facebook Amigos del Motor.

Captura de Facebook

En las imágenes compartidas se puede ver que el carro sufrió daños materiales no tan alarmantes en la parte trasera, mientras la moto queda bastante dañada.

Aunque no se conoce a ciencia cierta quién fue el culpable del incidente, los participantes del grupo afirman que fue el motorista.

"Otra vez motoristas. Al parecer fue el motorista quien tuvo la culpa, le dio por detrás y en el lado derecho", dijo el cubano Fredy Díaz Ibáñez.

"No puedo dar una opinión acertada porque no sé cómo se produjo el accidente pero lo que sí es cierto es que hay muchos que no tienen consciencia del peligro y andan matándose como dice uno", sostuvo Gerardo Peña.

Los accidentes de tránsito son la quinta causa de muerte en Cuba. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad Vial, en los primeros ocho meses del año cerca de 100 personas han muerto en Cuba en unos 2 mil 571 accidentes de tránsito relacionados con bicicletas, motos y ciclomotores.

Las principales causas de los accidentes de tránsito son el irrespeto al derecho de vía; el exceso de velocidad, los desperfectos técnicos la ingestión de bebidas alcohólicas y no prestar la debida atención al control del vehículo, una variable que concentra la tercera parte de los reportes de accidentes, más del 33 por ciento de las víctimas y uno de cada de tres fallecidos.

Recientemente tuvo lugar en el Vedado habanero un accidente en el que un auto modelo Moskvich terminó ruedas arriba luego de chocar con otro vehículo que no respetó la señal de "Pare".

Recientemente se reportó un accidente en el que tres niños y un bebé de apenas 11 meses resultaron heridos tras un accidente ocurrido sobre las 5 de la madrugada en la Carretera Central, en las cercanías de Sibanicú, cuando un camión que transportaba pasajeros impactó contra un puente y se volcó.