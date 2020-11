Cubana vive con filtraciones desde 2013 y cuando llueve el agua corre por los tomacorrientes

Una cubana lleva desde 2013 viviendo con filtraciones en su apartamento y pese a sus múltiples gestiones y reclamaciones, nadie le ha resuelve el problema.

Regla Caridad Verdecia Carrillo, residente en la calle E, entre 12 y Paseo, en el reparto Altahabana del municipio capitalino de Boyeros, acudió como última opción a la sección Acuse de recibo, del diario Juventud Rebelde, que ya ha publicado dos veces su situación.

La mujer relató que estuvo albergada muchos años con su familia, hasta que en 2012 les dieron por fin un apartamento en un edificio nuevo, construido por la ECAL 3. Su alegría les duró poco, porque al año siguiente comenzaron los problemas.

“Cuando llueve el agua corre por lámparas y tomacorrientes, cae encima de los colchones. Se extiende por toda la casa. Esta severa filtración que está dentro de las paredes ha provocado el deterioro de los bloques y, por ende, rajaduras en las paredes que van del techo al suelo”, detalló.

Tras múltiples quejas ante el Gobierno y la Fiscalía municipal y provincial, la Asamblea Nacional del Poder Popular e incluso el Consejo de Estado, en mayo de este año la visitó el presidente del Poder Popular de Boyeros, quien comprobó el peligro de la situación. Pero no se resolvió nada.

La primera queja de Regla Caridad en Juventud Rebelde salió publicada el pasado 7 de octubre. Al día siguiente fueron a verla a su casa la directora municipal de vivienda y el funcionario que atiende construcción en el Gobierno. Le comunicaron que en 48 horas tendría una respuesta y le dejaron sus números de teléfono para estar en contacto.

“La respuesta todavía la estoy esperando. Y en cuanto al contacto, cuando lo intento no responden o lo hace la secretaria porque están reunidos”, denunció la perjudicada.

“A raíz de esas evasivas me di la tarea de contactar con otras entidades, y recibí respuesta de la Dirección Provincial de la Vivienda: me informaron que mi expediente se encuentra en un archivo pasivo, pendiente de mantas, que no se sabe cuándo entran al país”, agregó.

Solo el funcionario que atiende construcción que la visitó le aseguró que se estaban comprando los materiales y que se estaban haciendo específicamente para su edificio, porque había que repararse todo el techo, no solo su parte, ya que había daños en otros apartamentos.

“¿Para que dan falsas esperanzas sobre algo tan serio que lleva siete años sin resolverse y ya atenta contra la vida de nosotros?”, cuestionó la mujer.

“Desde aquí exhorto a funcionarios a otros niveles que, por favor, vayan a mi vivienda y observen su estado crítico. Analicen si esto puede esperar siete años más. Lo que yo pueda describir aquí es poco o simplemente parecería una exageración. Si no lo tocan con sus manos no van a saber la envergadura de lo que aquí expreso. Y va a suceder lo peor”, subrayó.

“Lo vengo informando a todos los niveles. Luego de esto ya no hay solución, porque una disculpa o una nueva vivienda no tienen el valor de una vida perdida”, concluyó.