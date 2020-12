Escritor Carlos Manuel Álvarez denuncia intento del régimen cubano para fabricarle un caso político: Respondo solo por mis actos

El periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez denunció un hecho este sábado en Cárdenas, Matanzas, que parecía un intento del gobierno cubano para fabricarle un caso político y procesarlo por el mismo.

“La Seguridad del Estado me manda un tipo a casa de mi abuela, un hombrecillo contrahecho, nervioso y mediocre, que viene enviado de no sé quién, haciéndose pasar por opositor, intentando crearme vínculos con organizaciones que ni sé cuáles son”, dijo en Facebook.

“Le dije que saliera echando en ese segundo. No inventen más, respondo solo por mis actos, no me van a fabricar ningún caso político. Mi transparencia habla por mí. Denuncio desde ya este tipo de mecanismo diabólico con el que el régimen ha destruido tantas vidas”, agregó.

Este sábado, Álvarez denunció también que estaba bajo secuestro domiciliario en Cárdenas, donde le impidieron incluso trasladarse a visitar a su madre. Álvarez precisó que está en el municipio matancero desde el jueves, donde pudo ver a su mamá solo unas pocas horas.

“No puedo ver a mi madre. Los argumentos que usan son falsos. Le dijeron a mi padre, quien me acompañaba, que estaba violando la cuarentena. Mi padre lleva ocho meses en Cuba. Me dijeron que yo también estaba violando la cuarentena y les dije que mi PCR dio negativo y que las autoridades sanitarias ya habían suspendido mi cuarentena desde el lunes pasado”, relató.

“Creo que estos segurosos municipales de poca monta ni siquiera sabían eso, y si lo sabían, actuaron todavía peor que los segurosos de La Habana. Torpes y ridículos. Hay una vieja chivata frente a la casa de mi abuela, llamada Nancy, que le avisó a la Seguridad que yo salía de casa. Se siente como si fueras un delincuente y un preso”, describió.

Álvarez ha estado bajo el acoso de las autoridades luego de llegar a La Habana, donde se encontró con los huelguistas del Movimiento San Isidro, mientras estos se mantenían en la sede del grupo, en la Habana Vieja.

Todos los que se encontraban en el lugar fueron desalojados cuando agentes de la Seguridad del Estado irrumpieron en el inmueble, usando como pretexto una presunta violación del protocolo sanitario ante el coronavirus por parte del escritor.

El martes, Álvarez sufrió un interrogatorio por parte de la Seguridad del Estado, en la estación policial de 7ma y 62, en el municipio habanero de Playa.

“Salí a las 10:40 am y llegué a la 1:53 pm. Me llevaron en un Lada rojo (carro que vino de la URSS). Me dio risa, porque no hay transporte y una gente sacó la mano como si fuéramos un taxi. Terminamos en una casa por 202 y 23, Siboney. Me brindaron queso, jamón, chorizo, jugo de mango que venía en una caja de limón, y almuerzo. No acepté nada, solo agua. Fui a mear tres veces, que el aire acondicionado y el agua hacen que orine mucho”, relató sobre el intercambio.