Miami-Dade pide ayuda federal ante agravamiento crisis por coronavirus

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava y otros dos regidores de ciudades de ese condado pidieron ayuda federal urgente al gobierno estadounidense, debido al agravamiento de la crisis provocada por la intensificación del coronavirus, en esa zona del sur de Florida.

Levine Cava subrayó que decenas de miles de personas en Miami-Dade están literalmente en un punto crítico, tratando de salir adelante, y ahora necesitan ayuda más que nunca, y calificó de “salvavidas”, una primera ayuda federal, que ya está agotada y resaltó que el área metropolitana del condado sufre la de mayor inseguridad alimentaria de todo el país con casi tres millones de habitantes necesitados, de los que el setenta por ciento son hispanos.

Las negociaciones para el segundo paquete de estímulo económico progresan en el Congreso, que no incluirá cheques personales de mil doscientos dólares como el primero, según reportes de medios periodísticos norteamericanos.

La alcaldesa se encuentra en cuarentena debido a que padece coronavirus, por lo que compareció virtualmente en una rueda de prensa, donde los alcaldes Francis Suárez (MIami) y Dan Gelber (Miami Beach) entregaron alimentos a necesitados.

Durante la entrega de donativos, Gelber expresó que no es culpa de los ciudadanos, no tener dinero para alimentar a sus familias, debido al desempleo que causó la parálisis turística causada por la pandemia de coronavirus, del que se han contagiado más de un millón de ciudadanos y han muertos 19 mil personas en el estado de La Florida.

Miami Beach es una ciudad centrada en la hostelería y la restauración, que son los sectores más afectados por la pandemia, y la gente no tiene con qué pagar la renta de sus viviendas ni los productos básicos ni las facturas de los servicios públicos, abundó Gelber, a lo que Levine Cava expresó que el auxilio a estas personas es hacerlo a la economía del sur de la Florida.

Francis Suárez precisó, que se requiere ayuda federal para dar soluciones a los pobladores, debido que los recursos que tienen las alcaldías no son suficientes para suplir la necesidad existente.

El condado de Miami Dade acumula 238 mil 813 casos y 3 mil 888 muertes; y su inseguridad alimentaria sobrepasó el 17% de la población, según cálculos de Feeding America, organización no gubernamental.

Según cifras oficiales, existen 6.500 peticiones de desalojo pendientes que no se pudieron ejecutar debido a una disposición especial por la Covid-19, citó Local10, aunque ahora ya se puede desalojar y también hay compañías de servicios públicos, como Florida Power and Light, que reanudaron los cortes de suministro a los clientes que no han pagado sus facturas.

En mayo, el gobierno del condado de Miami-Dade habilitó una página web de solicitud de ayuda para renta, destinada a las personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus.

En el mismo mes, Miami-Dade aprobó un mecanismo para rescatar a los pequeños negocios del condado que sufrieron el parón comercial debido a la pandemia sanitaria y también para personas de bajos recursos que aplicaron para los food stamps.