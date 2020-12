El rapero Maykel Castillo: Necesitamos, más allá de un diálogo, un final, una Cuba libre

El rapero Maykel "Osorbo" Castillo expresó tajantemente hoy que más que un diálogo lo que él desea ver es el final del régimen cubano y una Cuba Libre.

"Yo no quiero diálogo, ni con Alpidio, ni con Fernando Rojas. A mi nadie me va a devolver el tiempo que estuve preso injustamente, a mi nadie me va a devolver a Denis Solís hasta que no salga, a mi nadie me va a devolver a Zapata porque falleció, a mi nadie me va a devolver a los fallecidos del remolcador 13 de marzo que asesinó la dictadura (...) y el régimen no está dispuesto a reconocer sus errores", dijo Castillo durante una directa realizada hoy desde su página de Facebook Maykel Osorbo 349.

Castillo se definió a sí mismo como un cubano de a pie, no un intelectual, y expresó sus deseos para Cuba desde esta posición. Según el rapero, "Necesitamos, más allá de un diálogo, un final, una Cuba libre".

"Si no hay un consenso de democracia y libertad", dijo el artista, su respuesta sería "abajo Díaz Canel", al que también dirigió fuertes palabras en la directa y llamó "Díazcontados".

Por otra parte, Castillo explicó que él sufrió el mismo tratamiento que Denis Solís en el pasado, cuando fue encarcelado por protestar contra el decreto 349 durante más de un año por el supuesto delito de atentado. "Yo sí sé lo que se vive en una prisión", dijo el rapero, es por eso que la liberación de Solís no es negociable.

Maykel Obsorbo aseguró que la libertad de Cuba es su mayor deseo, en lugar de "ser millonario", o "viajar a Japón a hacer un concierto", pues en la isla "hay muchas personas presas por su manera de pensar, hay al menos más de 100 presos políticos por su forma de pensar". Aunque las autoridades no lo admitan, apuntó el rapero, porque le crean causas de delitos comunes para esconder su verdadera naturaleza de prisioneros de conciencia.

Maykel Castillo también aclaró que entre los huelguistas de hambre de San Isidro no hay delincuentes, como los quiere hacer ver la propaganda del gobierno. En cambio son personas “muy honestas” que quieren una transición pacífica.

“No queremos muertos, queremos una transición pacífica (...) Necesitamos que el pueblo tenga libertad”, concluyó Maykel Osorbo.