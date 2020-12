Marc Anthony reacciona ante las declaraciones del cubano Almighty sobre la mascarilla: "Cállate so estúpido ignorante"

Las declaraciones sobre la mascarilla emitidas recientemente por el rapero y reguetonero cubano Almighty tras haber sido expulsado de un avión por no querer cumplir con su debido uso como media de prevención ante el coronavirus, han desatado una ola de críticas en las redes sociales a la que se han unido tanto usuarios comunes como famosos.

Una de las celebrities que ha plasmado sin tapujos su opinión al respecto ha sido el cantante neoyorquino Marc Anthony, quien se ha mostrado más que indignado con las palabras pronunciadas por Alejandro Mosqueda Paz, nombre real de Almighty.

En el post del vídeo que recoge el alegato del joven publicado en el perfil de Instagram del programa de entretenimiento El Gordo y La Flaca, el intérprete de De vuelta pa la vuelta ha dejado dos comentarios en los que ha tachado a Almighty de "estúpido" e "ignorante".

"Esto no es una comedia coño, hasta cuándo la ignorancia", escribió primeramente Marc Anthony. Seguidamente añadió: "Cállate so estúpido ignorante", obteniendo en ambos casos miles de 'me gustas' por parte de internautas que apoyaron sus comentarios.

Instagram / El Gordo y La Flaca

Almighty, nacido en Cuba pero criado en Puerto Rico, fue obligado a abandonar el avión en el que pretendía viajar tras negarse a colocarse correctamente la mascarilla luego de recibir la llamada de atención de una azafata.

Según comentó el reguetonero después de su expulsión en sus historias de Instagram, no quería usar la mascarilla porque esa ley no podía ser cosa de "El Señor" porque él es "un humano que necesita oxígeno para vivir".

"Yo no sé si ustedes piensan lo mismo, pero una ley que me manda a poner mascarilla prohibiendo el flujo de oxígeno por mi cuerpo, cuando yo vivo de oxígeno y soy un humano que necesita oxígeno para vivir, esa ley de la mascarilla, eso no viene de El Señor", dijo el cantante urbano cubano.

Además, Almighty confesó que usaba como técnica tomar agua de forma constante para mantener su mascarilla siembre en la parte baja de su rostro, por lo que invitó a todos a que se lleven en todo momento "su botellita de agua".

"Así que agarre su botellita de agua, agarre una relación con su agua, beba agua todo el tiempo y el que le mande a ponerse la mascarilla, usted le dice que en verdad está bebiendo agua. Si le mandan a ponerse la mascarilla se da un sorbo y si no se la mandan a poner, pues dese un sorbo como quiera. Porque usted tiene una relación con su agua y el agua es buena para su cuerpo. Y agua alcalina, no cualquier agua, porque se puede hacer mucho daño y atrasar el desarrollo. El agua es bien importante", concluyó.

