Gobierno de Cuba continúa abriendo tiendas en MLC

El gobierno cubano sigue inaugurando tiendas en Moneda libre Convertible (MLC) a lo largo de todo el país, en las cuales solo pueden comprar los cubanos que reciben dólares del exterior, y que permanecen más surtidas que los establecimientos en otras monedas.

La cadena de tiendas Caribe anunció que se había abierto la tienda Minimax Caribe Sandino, en Villa Clara, como parte del reordenamiento de la red comercial y con el objetivo de brindar un mejor servicio a los clientes y ampliar la oferta de productos.

La tienda está "especializada en la venta de productos de mercado, de aseo, bebidas y químicos para el hogar en la modalidad de MLC", anunciaron.

En un principio, el gobierno de la Isla abrió 72 establecimientos en MLC con el objetivo de recaudar divisas ante la crisis que atraviesa el país.

En ese entonces las autoridades dijeron que el país vendería una determinada cantidad de mercancía en MLC para tener divisas y seguir ampliando ese tipo de ventas, pero lo cierto es que en las tiendas en CUC sigue habiendo un gran desabastecimiento.

Por su parte, el vice primer ministro y titular del Ministerio de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, aseguró que las tiendas en dólares son una medida provisional: "Es una medida transitoria, que se ajusta al contexto actual y es necesaria pero no deseable, que está cumpliendo un objetivo ajustado al momento que está viviendo el país", sostuvo.

No obstante, no es poca la polémica que ha causado entre los cubanos la apertura de estas tiendas, ya que muy pocos son los que pueden acceder a ellas.

En redes sociales muchos han sido quienes han exigido el cierre de las tiendas en dólares: “Exijamos que cierren las tiendas en dólares y abastezcan las tiendas en moneda cubana, es nuestro derecho, no ganamos en dólares, ¿cuántos dicen que sí?”, dijo una cubana en Facebook en una ocasión.

Incluso los huelguistas del Movimiento San Isidro, entre sus demandas, exigían el cierre de las tiendas en MLC en el país.

Estas tiendas han llegado a enfatizar aún más la gran desigualdad que hay en el país, donde la mayoría permanece casi en la pobreza, y se salvan solo quienes pueden recibir remesas.

En una ocasión, las autoridades retiraron las confituras de las vidrieras de una tienda en dólares de Guantánamo, luego de hacerse viral una queja de que muchos niños las veían y lloraban por no poderlas comprar.

La actriz cubana Madai Fadraga dijo ante la apertura de las tiendas que era una "falta de respeto" que la población esté dividida entre los que solo cuentan con CUC y los que tienen dólares americanos.

Fadraga, quien es madre de tres niños, dijo sentirse "destruida" y con el "corazón roto" porque considera que toda esta situación es una falta de respeto y una desconsideración con el pueblo.

"Por debajo de mí hay una pila de gente en una situación peor y es para que yo no me queje, pero me duele ver a otras madres con otros niños que no pueden comprar ni un paquete de galleticas", sostuvo.