Carlos Manuel Álvarez revela detalles del interrogatorio: Me querían sacar pasaje para México

El periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez reveló otros detalles del último interrogatorio al que fue sometido por fuerzas del régimen castrista en Matanzas, cuando se dispuso a salir de la casa de su abuela en Cárdenas luego de dos semanas de vigilancia arbitraria por parte de las autoridades.

“Me preguntaron en el último interrogatorio si yo iba a participar en alguna acción contrarrevolucionaria en La Habana. Dije que no. Pfff, faltaba más. ¿Quién me coge en un mitin de repudio, en un concierto de Raúl Torres, en una reunión de la UNEAC?”, escribió en Facebook.

“Me querían sacar pasaje para México. «Mi pasaje lo saco yo», contesté, «en mi fecha». Luego mi papá me decía: «Coño, diles que me lo paguen a mí, que me hace falta», concluye jocosamente.

En una directa en la que revela otros detalles cuenta que estuvo durante varias horas bajo interrogatorio: “Que no se entienda lo que me sucede a mí más que como un subconjunto, como algo que se deriva de otras causas mayores que son la injusta prisión de Denis Solís por ser pobre y negro y la desmedida vigilancia y persecución a que son sometidos los miembros del Movimiento San Isidro”.

Carlos Manuel se unió a los acuartelados en San Isidro porque sentía que era un momento que no se podía perder, debía estar ahí conviviendo con esos valientes que se oponían con huelgas de hambre y sed a las injusticias del gobierno castrista, dice.

La Seguridad del Estado desalojó violentamente la vivienda de Damas 955 el 26 de noviembre, bajo el pretexto de una aparente situación sanitaria. Álvarez llegó días antes por el Aeropuerto de La Habana y fue directamente hacia la sede del Movimiento pero las autoridades lo acusaron de propagación de epidemias porque había puesto otro domicilio en la planilla de inmigración.

Tras obtener los resultados negativos del PCR para detectar coronavirus y cumplir con los días de aislamiento estipulados, Álvarez viajó a Matanzas, donde reside su familia.

Agentes de la policía política le impidieron durante varias semanas salir de la vivienda, como al resto de los huelguistas de San Isidro y a varios de los activistas que protestaron en el Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Este lunes, decidieron romper el ciclo.

Cuando Carlos Manuel intentó salir de la casa de su abuela para la de su madre, se lo impidieron y tras varios minutos de careo entre el oficial a cargo y la familia del joven, fue detenido y llevado a un interrogatorio por parte de la Seguridad del Estado.

La enciclopedia cubana Ecured amaneció hoy con la ficha del joven escritor cambiada. En el artículo lo acusan sin pruebas de estar al servicio del gobierno de Estados Unidos e incluyen títulos de libros que no pertenecen a su autoría.