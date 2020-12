Trump acude a la Corte Suprema en un intento final por revertir el resultado de las elecciones

La campaña del presidente estadounidense Donald Trump acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos en un intento final por subvertir el resultado de la contienda electoral del 3 de noviembre, en la que resultó ganador el candidato demócrata Joe Biden.

A través de una petición formal, la campaña de Trump solicitó al máximo órgano judicial de la nación que revoque tres fallos de un tribunal de Pensilvania, relacionado con las boletas electorales por correo, y permita que la Asamblea General de Pensilvania elija su propia lista de electores.

"La petición de la Campaña busca revertir tres decisiones que anularon las protecciones de la Legislatura de Pensilvania contra el fraude en la votación por correo", dijo en un comunicado Rudy Giuliani, abogado principal del actual ocupante de la Casa Blanca.

Giuliani añadió que "la petición busca todos los remedios apropiados, incluida la anulación del nombramiento de los electores comprometidos con Joseph Biden y permitir que la Asamblea General de Pensilvania seleccione sus reemplazos".

La solicitud persigue una orden que permita a la legislatura controlada por los republicanos de Pensilvania otorgar a Trump los 20 votos electorales del estado, que Biden ganó por más de 80 000 votos.

La campaña de Trump solicitó a la Corte Suprema que emita una respuesta de emergencia antes de que el Congreso se reúna el 6 de enero para considerar los votos del Colegio Electoral.

El pasado 11 de diciembre, la Corte Suprema rechazó una demanda presentada por Texas bajo el visto bueno de Trump, que pretendía descartar los resultados de las votaciones en cuatro de los estados que votaron por Biden.

Pensilvania certificó la victoria electoral de Biden después de tres semanas de recuento de votos y batallas legales. El Colegio Electoral de los 50 estados y el Distrito de Columbia certificó la victoria de Biden por 306 votos contra los 232 de Trump el pasado 14 de diciembre.

Es bastante improbable que la Corte Suprema de Estados Unidos revoque los resultados de una elección democrática por acusaciones de las que no se han presentado pruebas sólidas. No obstante, en caso de que eso ocurriera, el resultado no cambiaría, pues Biden se mantendría a la cabeza en los votos del Colegio Electoral, aun sin los 20 de Pensilvania.

La campaña de Trump ha presentado cerca de 50 demandas por fraude electoral en varios estados. Casi todas han sido desestimadas por falta de pruebas ante jueces de ambos partidos políticos, algunos incluso designados por el propio mandatario.