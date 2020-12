Expulsado Luis Manuel Otero Alcántara de un negocio privado en Cuba por sus posiciones políticas

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue expulsado por sus posiciones políticas del Restaurante Casa Vieja, sito en Habana 203, entre las populares arterias Empedrado y Tejadillo, a pocas cuadras de la Catedral habanera.

Tres días le tomó a Luis Manuel Otero sopesar el costo que tendría hacer una denuncia pública de este tipo. Sin embargo, movido por un sentido de responsabilidad ciudadana, reveló a CiberCuba que el pasado sábado un custodio del establecimiento se le acercó para pedirle que se retirara de allí junto a sus amigos.

“Regresamos de una exposición en Galería Continua. Allí no hubo ningún problema. Entonces quisimos ir a un bar. Cuando llegamos a la puerta se nos dijo que había una especie de cortocircuito y que iba a afectar la corriente del lugar. Nosotros nos quedamos esperando a que se resolviera", cuenta

"Como se acumularon muchos clientes en la puerta, nos dejaron pasar a todos. Una vez adentro, un custodio vino corriendo y me pidió que lo acompañara. Fuimos hasta la esquina y allí me aclaró, primero, que él era un peón, que no tenía nada que ver con la decisión que se había tomado, que solo estaba allí para informar. Según él, la propietaria de la casa fue quien pidió que, tanto yo como mis amigos, nos fuéramos”.

Otero Alcántara afirma que pensó varias veces si sería útil denunciar este hecho, si era necesario corregir este tipo de arbitrariedades para el proyecto de país que desea o si no valía la pena por tratarse de un incidente menor.

“Para la Historia que se está empezando a construir, es necesario corregir estas cosas. Hay que tener esto en cuenta si la administración de Biden, o la que sea, empiezan a negociar condiciones con Cuba, o si el país es capaz de sostener ingresos por sí mismo: ¿cuál es el país que queremos?”

El artista, activista y líder del Movimiento San Isidro alertó sobre las consecuencias de que se normalice, en un futuro proyecto de democracia, episodios como este, donde se discrimine por ideología, orientación sexual, raza o por apariencia física.

“Si eso se normaliza, el futuro de la Cuba que viene va a ser un asco. Nadie te va a proteger. Los dueños de los lugares deben asumir el costo legal y económico que implica discriminar a sus clientes”.

En 2018, el Bar de Efe, uno de los negocios privados más importante en la vida nocturna de La Habana, recibió una denuncia por homofobia tras la expulsión del artista audiovisual Brian Canelles y su pareja Arian. El detonate del episodio fue el selfie que Canelles tomó mientras besaba a su novio. CiberCuba, en aquel momento, intentó indagar sobre los hechos con la administración del lugar, pero solo consiguió la respuesta escueta de un camarero que calificaba de inclusivo al bar por contar, dentro de sus trabajadores, con hombres gais.