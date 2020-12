Unión Eléctrica de Cuba ofrece este lunes información "de gran interés" para la población

El Gobierno de Cuba ofrecerá declaraciones este lunes sobre las nuevas tarifas por el servicio eléctrico que comenzarán a aplicarse a partir del próximo 1 de enero en todo el país y que han generado gran descontento en la población.

Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del PCC y jefe de la Comisión de los Lineamientos, y Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas, hablarán de ese tema en la Mesa Redonda de hoy lunes.

Desde el anuncio la semana pasada de las nuevas tarifas por tramos de consumo eléctrico, muchos cubanos han emitido críticas y mostrado su malestar ante una medida que consideran desprotejerá a muchos ciudadanos, que igualmente deberán hacer frente a otras subidas de precios como parte de la llamada Tarea ordenamiento monetario en el país.

"Es la misma estrategia que usan las tiendas cuando inflan precios y luego hacen una supuesta rebaja del 80% y te lo venden al costo original. En este caso, además viene con el plus a nivel político de que lo van a presentar como una medida fruto de escuchar a nuestro pueblo y que ubican cercana a una fecha tan significativa como el fin de año y a unos días de que empiece la (sobre)angustia económica que comenzará el 1ro de enero", escribió en Facebook el periodista José Raúl Gallego.

En Twitter se han expresado criterios en contra de los nuevos precios del servicio eléctrico y los usuarios de esa red social no han demorado en mostrar sus insatisfacciones y exigencias a la empresa estatal.

"Cuando una compañía eléctrica monopolística habla de pueblo en vez de hablar de clientes, es que se trata de una dictadura militar", "No hay razones para subir la electricidad cuando ustedes mismos hicieron que todos los cubanos cocinarán con electricidad. Sus errores no los pagaremos", "Que sea la tarifa eléctrica y que no sean 10 centavos. Basta ya de faltarle al respeto a este pueblo", fueron algunas de las opiniones.

Durante la última sesión del Parlamento cubano, Murillo Jorge aseguró que se estaban revisando todos los temas relacionados con la tarea Ordenamiento, el plan gubernamental para el proceso de unificación monetaria, que comenzará a partir del próximo 1 de enero, con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos (CUP) por un dólar.

“Todo se está revisando, todas las opiniones de la población, absolutamente todas. Fíjense que el anunciar 20 días antes era con varios objetivos: uno era que se prepararan las condiciones, y el otro, casi que una discusión masiva del proceso, para ir rectificando lo que haga falta rectificar”, mencionó el funcionario cubano durante la reunión parlamentaria, donde se refirió también a la tarifa eléctrica.

El Decreto 24 comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero y en él se establecen los nuevos precios de la electricidad que contemplan que un hogar con consumo promedio mensual de 182 kWh al mes, según cifras de la ONEI (en 2015), deberá pagar 318,5 CUP mensuales, pues si antes el precio para ese tramo era de 0.40 por kwh, ahora lo es de 1,75.