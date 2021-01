Muere en México la bailarina cubana Gladys González

La bailarina, coreógrafa y profesora cubana, Gladys González Camejo, falleció de un infarto este miércoles en México a los 83 años de edad, según dio a conocer su hijo el también bailarín, actor y cantante, Julio Camejo.

Figura principal del Ballet de la Televisión Cubana, durante décadas Gladys González formó junto a su esposo Antonio Sánchez -fallecido en 2014- una de las parejas de baile más conocidas en la isla. En el momento de su fallecimiento, Gladys González era Asesora de Danza Especialista en bailes de salón en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México, país donde vivió durante varios años.

"Gladys y Antonio", como fue conocida popularmente la pareja entre los cubanos, se destacó por su aporte al programa de la televisión “Para Bailar”. Posteriormente crearon el espacio “Aprendiendo a Bailar”, donde impartieron clases de bailes populares y tradicionales de Cuba y otros países.

En un vídeo difundido a través de Facebook, Julio Camejo evocó los últimos momentos de su madre. “No les voy a decir cómo murió, les voy a contar como vivió esta gran mujer”, comenzó Camejo su emotivo mensaje, en el que relató que ayer mismo su madre había una clase online a sus estudiantes.

Camejo enfatizó que además de ser una gran bailarina y una gran coreógrafa, Gladys González fue un “pedazo de madre y pedazo de esposa”. Añadió que aunque siente un gran vacío por la partida, prefiere no cerrar los ojos y sufrir, sino abrirlos y “recordarla por lo grande que fue por su enseñanza”.

“Siempre me incitó a dar lo mejor de mí, a ser un buen padre, pero sobre todas las cosas era la mujer que me decía: ‘antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente’, y me voy con eso, con su alegría, con esa sonrisa tan definitiva que la definía”, añadió.

“Si la quieren recordar, mi gente, recuérdenla con un traguito de ron, recuérdenla bailando salsa o un danzón, recuérdenla con una sonrisa, porque así era como ella quería que la recordarán, siempre sonriendo”, concluyó.

“La última de las rumberas, Gladys González, ‘la mujer de Antonio’ hoy está bailando junto a mi padre una vez más. Me quedo con todo lo grande que me dejaron. Y gratitud porque gracias a ustedes soy el hombre, el padre, el artista y la persona que soy”, escribió Camejo en otra publicación en sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra profesora del Departamento de Arte y Cultura, Gladys González Camejo y nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, publicó por su parte el Tecnológico de Monterrey en sus redes sociales.

La noticia también fue compartida en la web del Instituto de Radio y Televisión de Cuba (ICRT).

“Hoy dejó de estar físicamente entre nosotros Gladys González, Primera Bailarina, Profesora y Coreógrafa del Ballet de la Televisión Cubana. Una de las figuras más importantes del Espectáculo y de nuestra Cultura Cubana. Estamos muy tristes con su partida inesperada para todos! La Danza Cubana está de luto! Trabajadora incansable que estuvo dando lo mejor de sí enseñando hasta su muerte. Así te recordaremos bailando y riendo como a ti te gustaba”, escribió en Facebook la también bailarina cubana Carmencita Castiñeiras.

“Vuela alto querida Maestra y Amiga! Jamás te olvidaremos vivirás siempre en cada uno de nosotros! Porque la Danza fue tú Vida! Mi más sentido pésame a Julio, Mariela a sus familiares y alumnos del Tecnológico de Monterrey”, concluyó.

Gladys González también fue recordada por el periodista cubano Abel Álvarez, quien catalogó su muerte de “otra mala noticia para la cultura cubana”, y la definió como una “de las bailarinas más carismáticas que ha tenido la televisión cubana”.

Además de su destacado paso por la televisión cubana, Gladys González también creó obras para el Ballet Nacional de Cuba, entre ellas Las Pericas, inspirada en una pieza teatral del dramaturgo Nicolás Dorr.