Activistas identifican a militar cubano fallecido que protegía personalmente a Nicolás Maduro

Tras la publicación oficial del listado de los 32 militares cubanos muertos durante la operación militar estadounidense en Venezuela, activistas e investigadores independientes han empezado a rastrear la presencia y labor real de estos efectivos en Caracas, sacando a la luz nuevas imágenes que confirman su participación directa en labores de seguridad presidencial.

En un post viral compartido en redes por el activista Magdiel Jorge Castro, se identifica al Primer Teniente Yorlenis Revé Cuza, de 38 años, dentro del llamado anillo de guardaespaldas del presidente Nicolás Maduro, vestido de civil entre una multitud mientras cumplía tareas de protección personal del gobernante bolivariano.

Captura de pantalla Facebook / Mag Jorge Castro

“IDENTIFICADO: Primer Teniente Yorlenis Revé Cuza: Uno de los más allegados a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y su entorno… Los mezclaban con la gente y los vestían con la misma ropa… murió en Fuerte Tiuna”, escribió Castro junto a la imagen.

La circulación de esta fotografía —que muestra al oficial cubano en una posición cercana al núcleo de seguridad de Maduro durante actos públicos— confirma lo que hasta ahora había sido especulación y secreto oficial: que los militares de la isla no se limitaban a funciones logísticas, sino que integraban directamente equipos de seguridad de alto riesgo en Venezuela.

Facebook / Mag Jorge Castro

La confirmación de los nombres y fotos de los 32 fallecidos, divulgada por La Habana en los últimos días, representó la primera admisión pública de la presencia militar cubana en operaciones de seguridad venezolana, luego de años de negaciones oficiales.

El caso de Revé Cuza y otros oficiales ha generado debate entre analistas y opositores, que señalan que la cooperación militar entre Cuba y Venezuela ha sido más profunda y operativa de lo que se reconocía públicamente, con uniformados integrados a estructuras de seguridad presidencial en Caracas.

Mientras tanto, activistas continúan escudriñando redes y documentos para identificar a los demás militares cubanos en las imágenes filtradas, contrastándolas con los datos oficiales.

La revelación de estas identidades no solo pone rostro a las víctimas, sino que plantea nuevas preguntas sobre el papel real de Cuba en el régimen chavista y su exposición en zonas de combate durante la operación estadounidense.