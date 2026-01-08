Nuevos detalles sobre grave accidente en Camagüey: Un niño entre las víctimas mortales

Vídeos relacionados:

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Camagüey ha dejado un saldo preliminar de dos personas fallecidas, entre ellas un niño de siete años de edad y un adulto mayor, así como más de 30 heridos, varios de ellos en estado crítico.

El siniestro, catalogado como un accidente masivo, tuvo lugar en la noche del miércoles 7 de enero en un tramo de la Carretera Central considerado de alta peligrosidad.

El accidente: Un ómnibus volcado en la Curva de Ignacio

El hecho ocurrió pasadas las 7:00 p.m. (hora local) en el kilómetro 595 de la Carretera Central, en una zona conocida como la Curva de Ignacio, ubicada en el municipio de Jimaguayú, Camagüey.

De acuerdo con la información divulgada por Televisión Camagüey y Cadena Agramonte, el siniestro involucró a un ómnibus Yutong perteneciente a la constructora Mariel, que se dirigía desde Banes, en la provincia Holguín, hacia Artemisa, transportando a trabajadores de la Zona de Desarrollo del Mariel.

Según reportes oficiales, por causas que no han trascendido el vehículo “se salió de la vía y luego se volcó entre la maleza”, provocando el fatal desenlace.

Víctimas: Un niño fallecido y decenas de heridos

A bordo del ómnibus viajaban 45 pasajeros.

El saldo del accidente incluye, lamentablemente, la muerte de un niño de siete años y de un adulto mayor, cuyas identidades no han sido reveladas hasta el momento.

Las autoridades sanitarias informaron que al menos 31 personas resultaron heridas, varias con lesiones de gravedad.

Atención médica y estado actual de los heridos

Los primeros lesionados fueron atendidos en el Policlínico de Sibanicú, donde se activaron los protocolos de emergencia y se movilizó el transporte sanitario.

Posteriormente, muchos fueron trasladados a centros hospitalarios en la ciudad de Camagüey para recibir atención especializada.

El director del Hospital Provincial, doctor Rodolfo Domínguez Rosabal, detalló que:

“Hay un paciente en estado crítico y tres pacientes reportados de grave; de los accidentados, tres fueron llevados al salón de operaciones, con lesiones ortopédicas”.

Entre los casos más complejos se encuentra un paciente que requirió amputación de un miembro superior debido a la gravedad de sus heridas.

Otros presentan fracturas abiertas y lesiones múltiples que están siendo tratadas quirúrgicamente.

“Hubo necesidad de amputar; y el resto, son fracturas abiertas que se están corrigiendo quirúrgicamente", confirmó Domínguez.

Asimismo, se han habilitado salas de cuidados mínimos para observación, con el objetivo de monitorear la evolución de los pacientes en las próximas 24 horas y determinar la conducta médica a seguir.

Doce de los pacientes heridos fueron inicialmente atendidos en el municipio de Sibanicú, pero posteriormente fueron trasladados hacia centros asistenciales de la ciudad de Camagüey.

Distribución de los pacientes por centros hospitalarios

Hospital Militar: Atiende a tres pacientes reportados como graves.

Hospital Provincial Amalia Simoni: Recibió a dos lesionados.

Hospital Pediátrico: Dos menores de edad están bajo observación médica, aunque se reportan fuera de peligro.

Estado actual de los lesionados

El doctor Rodolfo, director del Hospital Provincial, informó que el total de heridos asciende a 31 personas. De ellas:

-Uno se encuentra en estado crítico.

-Tres presentan lesiones graves y han requerido intervención quirúrgica.

-El resto permanece en condición de cuidado, bajo vigilancia médica y serán reevaluados durante este jueves.

El personal médico de la provincia ha sido movilizado para garantizar la atención oportuna y de calidad a todos los afectados.

Desde los primeros momentos del accidente, se activó un dispositivo de emergencia que incluyó la participación del Ministerio del Interior (MININT), los bomberos, autoridades provinciales y personal del sistema de salud.

El gobierno local garantizó alojamiento y alimentación para los familiares de los lesionados y aseguró la disponibilidad de todos los recursos médicos y logísticos necesarios para la atención a las víctimas.

En el lugar del suceso y en las instituciones médicas estuvieron presentes el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Camagüey, Walter Simón Noris; y el gobernador Jorge Enrique Sutil, quienes supervisaron las labores de rescate y asistencia.