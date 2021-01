Álvaro Uribe advierte sobre el peligro de la injerencia de Cuba en Colombia

Tras el escándalo diplomático suscitado por el Dossier Secreto que, según la revista Semana, revela los propósitos injerencistas de Cuba en territorio colombiano, el exmandatario de esa nación sudamericana, Álvaro Uribe, advierte sobre los estragos del castrismo en Venezuela y la posibilidad de que se intente penetrar la democracia de su país.

“A Cuba le interesan los acuerdos de paz en la medida que le den todo al terrorismo, y por el otro lado, le interesa entrar al país a hacer espionaje. Nosotros no podemos ser indiferente a lo de Venezuela”, expresó el pasado 18 de enero en un espacio de la radioemisora colombiana La FM.

Sobre lo que cree Uribe son planes geopolíticos de Cuba en Sudamérica, el exmandatario agregó:

"Todo lo que han hecho en Venezuela, lo quieren hacer en Colombia y cuando Castro instruye al gobierno de Venezuela sobre cómo hacer espionaje y someter a los vecinos, pues el primer pensamiento que tienen en esa estrategia es Colombia".

Uribe, quien se considera pionero de una nueva derecha en la región, líder popular y enemigo de los acuerdos de paz, denunció además la presencia de Cuba en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.

Las denuncias de Uribe aparecen tras el reportaje que la revista Semana publicara, días atrás, sobre un supuesto informe que acusaba a la embajada cubana de planear la desestabilización de los comicios en Colombia.

Según este medio, el dossier fue elaborado por las propias agencias del Estado colombiano, y justo ahora han llegado a manos del presidente Ivan Duque. No obstante, el medio no presentó evidencias que confirmaran la existencia del documento: archivos multimedia, imágenes con información sensible o declaraciones de fuentes identificadas.

“Para Cuba, paz es imposición neo comunista a través del terrorismo y de sus aliados políticos. Allá llevaron al paredón las libertades, la creatividad privada y el bienestar general. No podemos permitir que Colombia sea llevada al paredón”, manifestó en Twitter Uribe.