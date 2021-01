Retiran a 12 miembros de la Guardia Nacional de la toma de posesión de Biden; dos por posibles vínculos con grupos extremistas

La Oficina de la Guardia Nacional comunicó que 12 miembros de esas fuerzas debieron ser retirados de la ceremonia del miércoles para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, tras identificarse posibles vínculos de algunos con grupos extremistas.

Como parte de un proceso investigativo acerca de las tropas que asegurarán la investidura de Biden, dos de las personas fueron señaladas debido a comentarios y textos "inapropiados", de acuerdo con el general del ejército Daniel Hokanson.

Hokanson precisó que los otros 10 miembros de la Guardia fueron removidos por "comportamiento cuestionable" encontrado en el proceso de investigación.

El general subrayó que esto no significa necesariamente que tengan vínculos con extremistas, sino simplemente que fueron "identificados" y removidos del servicio "debido a una gran cantidad de precaución".

“No me preocupa porque no son una gran parte de nuestra organización, si miras a 25 000, hemos identificado a 12 y algunos que solo se están investigando, puede que no estén relacionados, pero queremos asegurarnos”, dijo, según CNN.

La capital del país vive un gran despliegue de tropas y policías, cuando restan apenas horas para la ceremonia de inauguración. El aseguramiento viene precedido por los acontecimientos del 6 de enero, cuando decenas de seguidores de Trump lograron irrumpir en el Capitolio en un intento por sabotear la certificación de los resultados electorales a favor de Biden.

Las investigaciones sobre el violento incidente que provocó la muerte de cinco personas, apuntaron que exmiembros y miembros activos de las fuerzas armadas podían estar involucrados en los eventos.

De ahí que las autoridades de Defensa de Estados Unidos se mostraran preocupadas por un ataque interno u otra amenaza de parte de los militares implicados en la seguridad de Biden durante la toma de posesión.

Según un reporte de la agencia AP, los recelos llevaron al FBI a examinar a todos los soldados de la Guardia Nacional que ingresaron a Washington para el acto. El secretario del Ejército, Ryan McCarthy, dijo el domingo que las autoridades están conscientes de la posible amenaza y advirtió a los comandantes para que estén alertas ante cualquier problema al interior de sus filas.

Christopher Miller, secretario de Defensa interino, dijo en un comunicado el lunes que la investigación de antecedentes de las tropas de la Guardia Nacional continúa y que el Pentágono no ha encontrado información de inteligencia hasta ahora que indique una amenaza interna.

Un reporte del New York Times cita investigaciones del FBI revelando que en el ataque al Capitolio hubo al menos seis sospechosos con vínculos militares entre las más de 100 personas que han sido puestas bajo custodia federal o el mayor número aún bajo investigación.

Dentro del grupo, se encuentra un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de Texas, un oficial del Ejército de Carolina del Norte y un reservista del Ejército de Nueva Jersey.