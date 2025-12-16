El petróleo de Texas cae a su precio más bajo desde 2021

Vídeos relacionados:

El precio del petróleo de Texas (WTI) cayó este martes hasta los 54,98 dólares por barril, su nivel más bajo desde febrero de 2021, en medio de una combinación de factores geopolíticos y de oferta que continúan presionando al mercado energético global, informó la agencia EFE.

Durante 2025, el mercado petrolero ha estado bajo fuerte presión debido al aumento acelerado de la producción por parte de los países de la OPEP+, que comenzaron a revertir los recortes aplicados en años anteriores. Este incremento en la oferta ha contribuido a un exceso de crudo en el mercado, debilitando los precios.

Expectativas de paz en Ucrania y menor prima de riesgo

De acuerdo con el citado medio, otro factor clave detrás de la caída del WTI es la reducción de la prima de riesgo geopolítico. Los inversores siguen de cerca la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania, luego de que representantes de Estados Unidos se reunieran en Berlín con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y autoridades europeas para analizar un plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto.

Desde la invasión rusa a gran escala en 2022, la amenaza de interrupciones en el suministro había sostenido los precios del petróleo. Sin embargo, la percepción de un eventual desenlace diplomático ha reducido esas preocupaciones, pese a que Ucrania continúa realizando ataques con drones contra infraestructura petrolera rusa y que Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones sobre el sector energético de Rusia.

Venezuela y la presión de Estados Unidos

El mercado también observa con atención la situación de Venezuela, cuyas exportaciones petroleras han caído significativamente tras las sanciones impuestas a buques y compañías navieras que comercian con el país suramericano. No obstante, analistas coinciden en que estas medidas han evitado un desplome aún mayor de los precios.

“La caída gradual de los precios y los mínimos mensuales recientes podrían haber generado niveles aún más bajos de no ser por la presión de Estados Unidos sobre Venezuela”, explicó John Evans, analista de PVM, en declaraciones a CNBC.

Lo más leído hoy:

Con el WTI en mínimos de casi cuatro años, los mercados energéticos enfrentan un escenario marcado por sobreoferta, incertidumbre geopolítica y expectativas de reacomodo en el equilibrio global del petróleo, factores que seguirán influyendo en la evolución de los precios en los próximos meses.

Trump y la promesa de bajar todavía más el precio de la gasolina en EE.UU: Esta es su previsión

Entretanto, el presidente Donald Trump ha colocado reiteradamente el precio de la gasolina en el centro de su agenda, con una promesa que busca resonar entre los ciudadanos preocupados por la inflación: llevar el costo del galón de combustible a dos dólares, o incluso menos.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en la Casa Blanca, Trump se mostró confiado.“Ahora estamos a unos dos dólares y cincuenta centavos el galón. Vamos a estar, creo, a $2 el galón. Incluso podríamos rebajar eso en algún momento”, aseveró.

Una promesa ambiciosa

Trump, que ha hecho del precio del combustible un tema recurrente en sus intervenciones, subrayó que esa meta podría alcanzarse con mayor facilidad “si no estuviéramos construyendo la estrategia de reservas nacionales que Biden vació antes de las elecciones, para que pudieran intentar ser elegidos”.

En su crítica directa al expresidente, acusó a su predecesor de usar las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) con fines electorales, en lugar de emergencias reales.

“Vaciaron estas reservas nacionales estratégicas que realmente están destinadas a otra cosa. No están destinados a mantener a la gente felices con sus precios de la gasolina. Están destinados a la guerra, estaban destinados a los problemas. Grandes problemas”, dijo.

Según Trump, esa política de liberación de reservas durante la crisis energética global no surtió el efecto deseado. “No funcionó muy bien para él. Y prácticamente lo bajaron al nivel más bajo, creo, en la historia. No tuvo mucho impacto porque los precios eran muy altos”, subrayó.

En contraste, defendió su gestión actual afirmando: “Nuestros precios ahora para la energía… la gasolina es muy baja. La electricidad está bajando. Y cuando eso cae, todo se cae”, dijo en alusión al efecto dominó sobre los costos de producción y bienes de consumo.