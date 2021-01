Gobierno de Cuba anuncia nuevas variantes de tarifa eléctrica para los cuentapropistas

El gobierno de Cuba anunció esta semana nuevas variantes de tarifa eléctrica aplicables al sector económico no estatal, concretamente a las formas de gestión económica no estatal que ejerzan su actividad en el sector residencial (dentro de una vivienda).

Tatiana Amarán Bogachova, viceministra del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), explicó en el programa Mesa Redonda que el objetivo es no trasladar el precio de la tarifa residencial hacia el producto de la actividad económica, que abarca a los cuentapropistas, cooperativas no agropecuarias, artistas, bases productivas agropecuarias y cualquier otra forma de gestión no estatal.

Por ello, las formas de gestión no estatal que ejercen dicha actividad dentro de las viviendas, poseen tres opciones para pagar la cuenta de la electricidad. Las que lo realicen afuera de la casa (en un local alquilado, por ejemplo), tienen dos variantes.

Según Bogachova, la primera opción permite pagar el 100 por ciento del consumo (el gasto de la casa más el consumo de la actividad) por la tarifa residencial.

La segunda variante posibilita pagar todo el consumo aplicando la misma tarifa que se aplica actualmente al sector no residencial (servicios privados o estatales con uso comercial, industrial o agropecuario), que está conectado a la baja tensión, como los consultorios médicos, las bodegas y los puntos de gas, entre otros.

La tercera opción implica una combinación de las dos tarifas anteriores. Los cuentapropistas que se acojan a ella podrán pagar los primeros 250 kWh que consuman con el mismo precio que tiene este tramo en la tarifa residencial (subsidiada). Una vez que lleguen a esta cifra, lo que consuman en lo adelante lo pagarán por el valor fijado en la tarifa no residencial, que no está subsidiada, es lineal y tiene un precio de 3,26 pesos el kWh.

“Hay diferencias en cuanto a las opciones y a los precios. Por ejemplo, un cuentapropista que ejerza su actividad dentro de la vivienda y que consuma 250 kWh en el mes, tanto en la tarifa residencial como en esta tercera variante, pagaría lo mismo”, dijo, citada por el diario Granma.

“Si en una vivienda se ejerce una actividad de gestión no estatal, por el consumo de 500 kWh se pagaría por la tarifa residencial, 1.531 pesos; por la no residencial pagaría 32 pesos más (1.563), y por la tercera variante 1.062,50 pesos”, añadió.

Foto: Unión Eléctrica de Cuba

La funcionaria alertó que la actividad económica no estatal que no se ejerce en la vivienda no tiene el beneficio de la tercera variante, aunque podrán escoger entre la tarifa residencial y la no residencial.

El pasado viernes comenzó en las oficinas comerciales de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) el proceso de contratación del servicio, que pudiera extenderse hasta el 15 de febrero, informó Jorge Armando Cepero Hernández, director de la entidad.

“Si ocurriera que alguien no puede acudir en los últimos días de enero, y ya se facturó su consumo del mes, está previsto que, en el momento en que acuda a rehacer el contrato, si es una tarifa que reduce el precio de la actual que paga, se le devuelva la diferencia, o puede dejarlo como financiamiento para cubrir su factura del próximo mes”, detalló.

Como requisitos, se exige no tener deudas pendientes con la empresa, además de presentar el carné de identidad, el documento que acredita su condición de trabajador de una forma de gestión no estatal y los datos de su cuenta bancaria.

En diciembre, debido a las fuertes presiones de la población, el gobierno cubano se vio obligado a rebajar las tarifas eléctricas, más de cuatro veces superior a la vigente en 2020, anunciadas como parte del programa de ordenamiento monetario que entró en vigor este año.

El Jefe de la Comisión de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, reconoció en la Mesa Redonda que la ciudadanía denunció la incoherencia entre el salario y los precios de otros bienes y servicios que también aumentarán, y el “excesivo” salto de 4.00 CUP a 7.50 CUP para consumidores del rango 301-350 kWh/mes.

El dirigente advirtió que aunque habría una reducción, se mantendría una tarifa que “incentive y estimule a la población al ahorro de energía”. Pese a la disminución de los precios, estos continúan siendo muy altos para la mayoría de la población.

La nueva tarifa del servicio eléctrico generó gran indignación en el pueblo, que la consideró abusiva.

Marino Murillo dijo entonces que el incremento se había diseñado “para proteger a las personas integralmente”, y alegó que “si todo se subsidia nadie trabaja, y la fuente de riqueza de una sociedad es el trabajo”.