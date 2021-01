Carlos Manuel Álvarez a Alexis Valdés: La estructura de mi familia no fue derrotada por una ideología

El periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez dijo que es esperanzador que la unión y la estructura de su familia no pudo ser derrotada por una ideología, durante las semanas en las que estuvo sometido a detenciones, interrogatorios y campañas de difamación a finales del año pasado, tras unirse a los acuartelados de San Isidro.

"Mi familia está de mi lado absolutamente", contó Carlos Manuel durante una entrevista con el humorista y actor Alexis Valdés.

"Tengo otros amigos y amigas que he tenido cerca este mes que no han tenido el apoyo de su familia y sé cuánto eso puede afectar, incluso puedo deducir cuánto me hubiera afectado o cuánto más difícil hubiera sido afrontar lo que afronté sin el apoyo incondicional no solo de mi madre y mi padre, sino de mi tía, mi abuela...siendo una familia que se puede reconocer a sí mismos como revolucionarios", explicó.

"Saber que esa estructura familiar no fue derrotada por una ideología, como pasa tanto en Cuba, y que se pase por encima de una diferencia de criterio para echar pie en tierra en una situación tan crítica como esta, es esperanzador", afirmó Carlos.

Álvarez, que ha vivido acoso, privación de libertad, interrogatorios y campañas de difamación orquestados por la Seguridad del Estado, dijo que aunque uno llega a acostumbrarse a los ataques constantes, no se puede naturalizar la terrible situación a la que se expone cualquiera que se exprese contrario al gobierno en Cuba.

"Te indigna, te provoca malestar", dijo acerca de los asesinatos de reputación a los que ha sido sometido en la televisión cubana. "Luego vas creando algunos mecanismos, empieza a afectarte menos, pero tienes que tratar de que la indignación no se vaya porque es un procedimiento que no debes naturalizar".

No obstante, aseguró que con la familia sucede diferente, principalmente con los padres, que sufren con cada difamación y aparición en los medios: "A mi madre le sigue afectando igual".

Carlos Manuel también habló del hecho de que luego de los constantes ataques en la televisión, muchas personas los paran por las calles, los saludan, les agradecen, una muestra de que saben que el noticiero miente.

"Estando en Cárdenas, en casa de mi mamá, en un nuevo barrio en el que no me conocen, salí a botar la basura y había dos vecinas que estaban esperando para saludarme y abrazarme", contó.

"En términos comunicativos están atrasadísimos", aseguró el escritor sobre estos mecanismos de difamación de la Seguridad del Estado.

El periodista se refirió también a los actos de repudio que "han intentado reciclar como mecanismo de coacción, de desprestigio".

"Según tengo entendido, cuando el Mariel los actos de repudio duraban días, una turba mayoritariamente convencida de lo que estaba diciendo. Ahora lo intentan hacer, tienen que traer gente de otro lado, el mitin dura dos horas, la gente se va porque tiene hambre o por lo que sea", sostuvo.

Carlos Manuel Álvarez llegó a La Habana desde Nueva York para unirse a los acuartelados de San Isidro en noviembre pasado. Su llegada a Damas 955 fue la excusa que utilizó la Seguridad del Estado para desalojarlos por la fuerza y dividirlos, alegando violaciones de los protocolos de COVID-19.

Durante su corta estancia en San Isidro, Álvarez le dio gran visibilidad internacional a lo que estaba sucediendo en Cuba y las demandas de los activistas y artistas que se acuartelaron en la sede.

Como el resto, sufrió varios interrogatorios, detenciones y vigilancia policial que le impedía salir de su casa.

Alexis Valdés conversó con Carlos Manuel Álvarez como parte de una serie de entrevistas con las que pretende presentar una mirada de los acuartelados de San Isidro contraria a la que ha estado ofreciendo el oficialismo cubano.