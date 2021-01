Maikel Taylor tras su regreso a Cuba para jugar con Industriales: Agradezco a la afición azul por todo el respaldo

El regreso de peloteros a la Serie Nacional se ha convertido en una de las modas del torneo. Muchos de estos jugadores han contribuido al aumento de calidad en el campeonato. Maikel Taylor será el próximo en la lista de los que regresan y CiberCuba no perdió la oportunidad para conversar con él.

¿Qué te hizo retornar a la Serie Nacional?

Venía valorando eso desde hace un tiempo, se lo comenté a mi familia y ellos estaban contentos. El año pasado se dio la oportunidad y me comiqué con Arly Zamora (comisionado de Industriales). Le dije que quería regresar y me respondió que sí.

¿Por qué demoró tanto su proceso de repatriación?

Estuve en la preparación con el equipo desde que empezó hasta que pararon por la COVID-19. En emigración me informaron que el proceso se demoraba de dos a tres meses y que harían todo lo posible por agilizarlo. Tenía entendido que sería rápido porque otras provincias retornaron de inmediato a sus peloteros, pero en mi caso se demoró. Creo que se pudo haber hecho en menos tiempo ¿por qué nosotros que somos de la capital demoramos tanto?, dice.

Maikel Taylor es uno de los 150 peloteros que abandonaron la Isla en 2015, una cifra que duplicó la del año anterior. CiberCuba también conversó con él sobre su carrera dentro y fuera del país.

¿Cómo es el inicio de Maykel Taylor en la pelota cubana?

A los 7 años recuerdo que los entrenadores Lázaro Maceo y el profesor Trillo fueron reclutando muchachos con condiciones para jugar en mi escuela. Llegaron a mi aula en segundo grado y escogieron a los niños más altos. Allí empezó todo.

¿Cómo fue su recorrido por las categorías juveniles?

No fueron muy satisfactorios, nunca hice un equipo provincia ni nacional, tampoco entré a la EIDE (Escuela de Iniciación Deportiva). Me acuerdo que estuve en la preselección (13-14) de Ciudad Habana, pero me eliminaron en el último corte, por una contradicción que tuve con un entrenador. En la preselección (15-16) lancé un juego contra Villa Clara y al otro día me excluyeron.

En los juveniles, estuve en la preselección nacional del equipo Ciudad Habana y mis números fueron buenos, pero el entrenador desde el primer corte me dijo “para que te voy a tener aquí si tu no vas hacer el equipo, prefiero eliminarte”. En el segundo año no fui a la preselección, aunque me llamaron.

¿Cómo fue debutar en Latino con Industriales?

Fue algo muy grande, jugar con Industriales representó mucho para mi carrera. El primer año tuve una pequeña lesión y no pude subir. En el segundo, cuando tenía 21 años, me dio la oportunidad Lázaro Vargas. Fue increíble la primera vez que entrené en el Latinoamericano. Debuté contra Matanzas de visitante y no me fue bien, sentía muchos nervios.

¿Por qué tomaste la decisión de irte del país y jugar en otra liga?

Aunque no tuve buenos resultados en la SNB se cometieron muchos sucesos conmigo que me llevaron a tomar esa decisión. Se lo comuniqué a mis padres y ellos me respaldaron, Gracias a Dios todo me fue bien.

Son momentos muy difíciles, yo nunca había salido del país, ni siquiera conocía mucho fuera de La Habana. Estar lejos de la familia era complicado, estaba solo. Entonces te encuentras con personas buenas y malas, otras te venden falsas fantasías. No todos tienen la suerte de estar en buenas manos, algunos peloteros pasan mucho trabajo y yo lo pasé.

¿Qué representó jugar en la Liga Colombiana de Béisbol Profesional?

Significó mucho, era mi primera liga fuera del país. En las dos primeras salidas estuve mal pero después logré encaminarme para terminar el campeonato con buenos números. Tuve el placer de jugar con peloteros activos que estaban firmados en Grandes Ligas. Tengo que darle gracias a Jesús Balaguer y Yoandri Portal, ellos estuvieron conmigo desde el principio en Colombia y me ayudaron mucho. También estaban Miguel Lahera, Alain Sánchez, Alberto BIcet, Frederich Cepeda, entre otros.

¿Y en la Liga del Norte de Coahuila?

También gracias a Dios pude jugar en México, primero voy a Estados Unidos y después regreso a la Liga del Norte de Coahuila, tiene un nivel muy alto. Está entre los principales campeonatos de verano, después de LMB (Liga Mexicana de Béisbol) y la Liga del Norte. Allí han jugado varios cubanos como Ernesto Molinet y Raúl Valdés.

Maykel Taylor también quiso enviar un mensaje a sus aficionados, que lo apoyaron mucho tras su regreso:

Tengo que darle gracias a la afición azul por todo el respaldo que me brindaron, Me escribían por las redes y me paraban hasta en las calles para preguntarme si ya tenía permiso para estar con el equipo, gracias a Dios se pudo solucionar todo y ahora puedo lanzar con los Leones y luchar por conseguir ese título tan importante para la capital.