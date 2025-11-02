Dodgers conquista la Serie Mundial 2025 tras una remontada épica ante Blue Jays

Vídeos relacionados:

Los Dodgers de Los Ángeles conquistaron la Serie Mundial 2025 luego de vencer 5-4 a los Blue Jays de Toronto en un dramático Juego 7 disputado en el Rogers Centre de la ciudad canadiense.

El encuentro se extendió a 11 entradas y quedará grabado como una de las remontadas más increíbles en la historia del béisbol moderno.

Una final de película

Toronto ganaba 4x3 en la novena entrada y parecía listo para celebrar su primer título en 32 años, pero un jonrón solitario del venezolano Miguel Rojas igualó el marcador y obligó a extender el juego a entradas extra.

La tensión creció con cada lanzamiento hasta que, en la parte alta del undécimo inning, el receptor Will Smith conectó un cuadrangular decisivo que dio la ventaja definitiva a Los Ángeles.

El japonés Yoshinobu Yamamoto, que había lanzado como abridor en el Juego 6, cerró el partido con autoridad, forzando un doble play que selló la victoria y desató la locura en el dugout angelino.

Andy Pagés, la jugada del título

El cubano Andy Pagés fue protagonista de una de las acciones más memorables del juego.

En la parte baja del noveno, con las bases llenas y dos outs, realizó una atrapada espectacular en el jardín central, chocando incluso con Kiké Hernández para evitar el batazo del campeonato de Toronto.

Su intervención permitió mantener con vida a los Dodgers y fue clave para llegar a las entradas extras.

Con esta victoria, Pagés se convierte en el segundo jugador cubano de la historia con dos anillos de Serie Mundial en sus dos primeras temporadas, después de Orlando “El Duque” Hernández (1998-1999).

Un duelo de titanes en el montículo

El séptimo juego enfrentó a dos pesos pesados: Shohei Ohtani por los Dodgers y Max Scherzer por los Blue Jays.

Toronto tomó ventaja temprano con un jonrón de tres carreras de Bo Bichette ante Ohtani en la tercera entrada, pero Los Ángeles respondió con dos elevados de sacrificio en los siguientes innings.Un doble de Andrés Giménez amplió la ventaja local, pero Max Muncy descontó con otro cuadrangular en la octava.

El juego, de más de cuatro horas, ofreció drama, estrategia y emoción de principio a fin, con ambas ofensivas respondiendo a la altura de una final histórica.

Yoshinobu Yamamoto, Jugador Más Valioso

El japonés Yoshinobu Yamamoto, de 27 años, fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas.

El fenómeno nipón lanzó 2.2 entradas impecables en relevo en el Juego 7, sellando la victoria y coronando una postemporada en la que demostró control, carácter y talento en los momentos de máxima presión.

“Es un sueño cumplido. Ganar aquí, en este ambiente, con este equipo, es algo que nunca olvidaré”, declaró Yamamoto tras recibir el trofeo de MVP.

Un hito histórico

Con este triunfo, Los Ángeles Dodgers se convierten en el primer equipo en 25 años en ganar títulos consecutivos de Serie Mundial, un logro que no se veía desde los Yankees de Nueva York (1998-2000).

La victoria consolida a los Dodgers como una dinastía moderna, con estrellas internacionales como Ohtani, Yamamoto, Smith, Rojas y Pagés que han llevado al club angelino a la cima del béisbol mundial.

“Este equipo nunca se rinde”, dijo el mánager Dave Roberts. “No importa el marcador, siempre encontramos la manera. Ese es el espíritu de Los Ángeles”.