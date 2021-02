Jennifer Lopez comparte imágenes inéditas de su show del Super Bowl un año después

Muchos seguidores esperan impacientes el próximo Super Bowl con el espectáculo del intermedio a cargo del canadiense The Weeknd, mientras que otros no pueden olvidar el del año pasado, protagonizado por las divas latinas Jennifer Lopez y Shakira.

En el primer aniversario del día que ambas artistas hicieron historias en el Hard Rock de Miami (2 de febrero de 2020), la Diva del Bronx quiso recordar su hazaña con una serie de vídeos e imágenes hasta ahora inéditas del día del espectáculo y los días previos.

A través de Instagram, la neoyorquina publicó el contenido nunca visto hasta ahora y entre los momentos vemos un adorable vídeo con su hija antes de subirse al escenario, imágenes de los ensayos y también la emoción que vivieron con su equipo tras la actuación.

El prometido de la intérprete de On The Floor también recordó su actuación en el descanso del partido de fútbol americano haciendo un repaso de los tres grandes momentos que ha protagonizado JLo en los últimos doce meses, incluyendo también en este top tres su interpretación de This Land Is Your Land y America the Beautiful en la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

"Increíble. Verdaderamente asombroso", fueron las palabras con las que, una vez más, Arod volvió a dejar claro lo orgulloso que está de su chica.

Si al ver todas estas imágenes y vídeos del espectáculo te han dado ganas de revivirlo de nuevo, aquí te dejamos el impresionante show de Shakira y Jennifer Lopez:

