“Un país que normaliza el dolor no puede llamarse humano”: BAC-Habana condena peleas de gallos en Cuba

La organización animalista Bienestar Animal Cuba, en su capítulo habanero (BAC-Habana) denunció este lunes la continuidad de las peleas de gallos en Cuba, una práctica que, lejos de ser clandestina, cuenta con el respaldo de entidades estatales y con la omisión de las autoridades.

En la publicación de denuncia, realizada en Facebook, la agrupación afirmó que “un país que normaliza el dolor no puede llamarse humano”, en referencia a la violencia institucionalizada que representan estos espectáculos.

La denuncia surgió tras reportes desde el municipio de Encrucijada, en Villa Clara, donde vecinos aseguran que los combates entre gallos se multiplican sin control ni sanción.

Según BAC-Habana, las peleas no solo son toleradas, sino también avaladas por la empresa estatal ALCONA S.A., perteneciente al Grupo Empresarial Flora y Fauna, institución que ha estado vinculada a una de las figuras históricas de la cúpula del régimen cubano, el comandante Guillermo García Frías.

Desde la finca Alcona, en las afueras de La Habana, se crían gallos finos, se organizan eventos de lidia y se exportan ejemplares al extranjero, bajo una fachada legal que —según la organización— constituye “una burla al bienestar animal”.

El texto recuerda que, aunque el Decreto-Ley 31/2021 de Bienestar Animal está vigente, las peleas de gallos no fueron incluidas como práctica prohibida.

Por el contrario, la normativa menciona inspecciones veterinarias “durante la lidia de gallos”, lo que para los activistas equivale a legitimar la crueldad en lugar de condenarla.

“Se ha intentado justificar este horror como parte de la identidad cultural cubana, como si la sangre y el dolor pudieran ser un símbolo de cubanía”, señala el comunicado.

BAC-Habana subrayó que detrás de cada pelea “hay animales que sufren, que mueren por heridas profundas, que son obligados a pelear hasta el agotamiento mientras los aplausos intentan acallar los gritos de dolor”.

La organización calificó de vergonzoso que el régimen mantenga este tipo de espectáculos en pleno siglo XXI y pidió una revisión inmediata de la ley.

“Las peleas de gallos son maltrato animal, igual que las peleas de perros o cualquier espectáculo donde la vida de un ser vivo se usa como entretenimiento. No hay tradición que justifique el sufrimiento”, concluyó el mensaje.