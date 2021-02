Animalista cubano Javier Larrea: No tengo la más mínima idea de quién envenenó a mis perros

El animalista cubano Javier Larrea Formoso aseguró en sus redes sociales que no sabe quién es el responsable de la muerte de sus perros, que fueron envenenados el pasado sábado en su casa en Santa Clara.

“En los vídeos en que yo denunciaba lo que había pasado con mi perrito Pan, nunca me referí a culpables; jamás culpé a nadie porque sería muy injusto de mi parte hacerlo, cuando no tengo pruebas de quiénes son los culpables”, recalcó en un extenso texto publicado en su cuenta de Facebook.

Larrea Formoso se refirió al video en el que denunció el envenenamiento de sus mascotas, y acusó a personas de volverse maliciosas y de “estar buscándole las 4 patas al gato”.

“Deberían concentrarse en lo relevante de este caso: que 2 de mis mascotas sufrieron un ataque malvado que las llevó a la muerte. Y que este asunto debería preocuparnos a todos”, dijo.

“Otros han querido confundir, afirmando que yo he dicho que los envenenamientos han sido resultado de las denuncias que he hecho en redes sociales, cuando nada de eso es cierto, porque tanto en los vídeos que transmití en vivo como en el post que hice en el día de ayer, siempre dije que no sabía quiénes habían sido los perpetradores, (…) y todavía no tengo la más mínima idea ni tengo pruebas concretas de quién cometió esos hechos”, recalcó.

El joven se definió como un activista animalista y ambientalista, no político, aunque explicó que el movimiento animalista es heterogéneo y lo integran personas con ideas y opiniones diferentes en otros temas.

“Mi lucha está dedicada al bienestar animal; ese es mi campo de batalla y no otro. Me encuentro en un movimiento de contenido ecológico, ambientalista y hasta social, pero no político y mucho menos político ideológico”, aseveró.

Larrea también defendió su derecho a reunirse con instituciones que se lo han solicitado, como la Aniplant y el Ministerio de la Agricultura, porque ve posible crear un plan de acción a favor de los animales, pese a las críticas de algunas personas que lo acusan de haber pactado con esas entidades.

“Mi único pacto es con los animales. Y con las personas honradas y sensibles que, como yo, los defienden. Me reúno con quien me invita a reunirme si el tema es cómo vamos a ayudar más y mejor a los animales. Y estoy abierto siempre al diálogo con cualquier persona o institución cuya intención sea esa. Creo que tendiendo puentes y no levantando muros es como ayudamos mejor a nuestra causa animalista”, subrayó.

“Otros aducen que me he reunido sin consultar con nadie. Y, ¿con quién tendría que consultar? Yo soy presidente del grupo Bienestar Animal Cuba y como tal decido con quién me reúno. Cuando lo hago, no estoy hablando en nombre del movimiento animalista cubano ni de otros grupos, estoy hablando en mi nombre y en el del grupo que presido. Eso es todo”, dijo.

Por último, arremetió contra los que lo han acusado de querer limpiar la imagen de las instituciones, “diciendo que los envenenamientos han sido perpetrados por cuenta de las personas que me han amenazado”.

“Es total mentira, es tergiversar y cambiar las palabras que he dicho”, puntualizó.

El domingo, horas después de la muerte de sus mascotas, el activista advirtió que no se detendría en su lucha por la protección a los animales en el país, a pesar del trágico suceso.

“Las cosas han llegado muy lejos y quiero JUSTICIA para todos los animales que han muerto. (...) No sé quién o quiénes han cometido este CRIMEN, pero van a pagarlo sea como sea. No puedo culpar a nadie porque estaría siendo injusto, a la verdad no tengo la menor idea de quién pudo ser. Es hora YA de que los animalitos en este país comiencen a respetarse como merecen”, reclamó.

Días antes del lamentable acontecimiento, Larrea Formoso denunció que le estaban enviando amenazas en redes sociales.

“No será la primera vez que he enfrentado este tipo de situaciones de acoso y amenazas, en otros momentos han venido desde otras latitudes, pero en esta ocasión parece ser que es por mi continua posición en exponer y denunciar públicamente las constantes vulneraciones que vivimos a diario los defensores de los derechos de los animales en este país”, precisó.