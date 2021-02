Jacob Forever, orgulloso de sus 20 años de carrera: "He conectado muchas veces con el público"

El pasado 11 de febrero, el popular cantante urbano Jacob Forever cumplió nada más y nada menos que 20 años de vida artística, una importante fecha que el artista celebró en las redes sociales con todos sus amigos e incondicionales que cada día apoyan su carrera.

El Inmoral, quien no ha dejado de festejar su largo y fructífero camino dentro de la música, ha compartido un nuevo vídeo en su perfil de Instagram en el que habla de algunas de las cosas que ha aprendido a lo largo de todo este tiempo sobre los escenarios y dentro de los estudios de grabación.

"No tengo como agradecerles por su apoyo, ustedes hacen que cada tema sea un éxito ¡Gracias siempre por el apoyo a mi carrera! Seguiré trabajando para darles buena música mi gente", escribió en el pie del audiovisual que grabó desde la parte interior de su auto de alta gama.

Primeramente, el reguetonero se mostró más que orgulloso por sus 20 años de carrera y sobretodo, por siempre haber tenido la oportunidad de conectar directamente con su público a través de sus temas.

"Aprendí que cuando uno va a lanzar un sencillo no hace falta hacer un conteo regresivo ni una súper promoción cuando la canción es un 'palo', cuando la canción es un éxito siempre va a conectar con tu público", comentó primeramente Jacob Forever en el vídeo.

A continuación, el artista agregó dejando claro lo satisfactorio que le ha sido siempre su conexión con los espectadores: "Yo me siento súper orgulloso, súper contento. A través de mi carrera he conectado muchos veces con el público. Muchos sencillos que he lanzado han sido un éxito total".

Para finalizar, El Inmortal no quiso dejar de agradecer a todos sus seguidores por siempre estar presentes brindándole el cariño necesario para seguir adelante y cosechando hits: "Los quiero mucho, muchas bendiciones, gracias siempre por el apoyo a mi carrera", concluyó.

