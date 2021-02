Gobierno cubano no emitirá lista de actividades permitidas para el trabajo por cuenta propia

El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, ha descartado la publicación de la lista de las 2.100 actividades permitidas al trabajo por cuenta propia en la Isla, según declaró en el programa la Mesa Redonda.

Para que un trabajador autónomo pueda conseguir la licencia sólo deberá tener en cuenta la lista que incluye las 124 profesiones u oficios que están vetados al emprendimiento privado en Cuba y entre los que se encuentran periodistas, ingenieros, arquitectos pero también personas que trafican con especies protegidas de animales o que se dedican a la siembra de plantas narcóticas, como la marihuana.

En la práctica los emprendedores de la Isla pasan de tener una lista de 127 actividades permitidas a 124 prohibidas.

A mes y medio de iniciada la Tarea Ordenamiento, el ministro de Economía se ha apuntado al discurso triunfalista de Díaz-Canel y Marino Murillo. Éste último ha llegado incluso a decir que en los primeros días de enero empezaron a verse efectos positivos en la economía cubana, sumida en una grave crisis económica que desde el Ejecutivo minimizan con el seudónimo de "complejidades" en la economía del país.

Gil Fernández asegura ahora que en sentido general al Gobierno le ha llegado un feedback favorable tras la ampliación de la lista de actividades permitidas al empleo privado de 127 a 2.100, pero admite que no esperan buenos resultados de inmediato sino en el medio y largo plazos.

Sin embargo, ignoran las ampollas que ha levantado la lista de 124 profesiones prohibidas entre veterinarios, arquitectos e ingenieros y periodistas el verse limitados a entrar al mercado laboral a través de iniciativas privadas al ser vetadas al emprendimiento por el Gobierno del PCC.

De hecho, ante las protestas de los animalistas por la prohibición del ejercicio privado de la veterinaria, la norma se vio forzada a incluir una excepción que permite que sigan prestando servicio por cuenta propia los veterinarios que se dedican al cuidado de "animales afectivos".

En el sector de la Arquitectura también sentó mal una prohibición que, en pleno siglo XXI, autoriza la iniciativa privada a albañiles, pero lo prohíbe a arquitectos e ingenieros, como si no fueran parte de un mismo sector.

"Acaban de darnos donde más nos duele. No es en el bolsillo. No es en la comida. Acaban de destruir con un documento oficial el sueño de todos los profesionales de este país, de Cuba", escribió en su muro de Facebook la arquitecta Lilie Suárez, tras la publicación de la lista de 124 actividades prohibidas al sector privado.

Respuesta a quienes se quejan de la falta de suministros

Gil Fernández admitió que existen quejas de trabajadores por cuenta propia sobre la escasez de materias primas para poder trabajar.

Se trata de un problema al que el ministro no puede aportar ninguna solución. Lo único que hizo, al respecto, fue lanzar un compromiso vacío, al asegurar que la economía cubana no renuncia a lograr un abastecimiento estable de los mercados mayoristas, dijo sin hablar de plazos o fechas en las que supuestamente esta situación pueda mejorar.

Se limitó a decir que "hay que trabajar" para revertir una situación que afecta al comercio minorista del país, en un momento en que el Estado no consigue garantizar el abastecimiento en las tiendas.

Como novedad, el también viceprimer ministro habló de que se pondrán a la venta de inventarios ociosos a los trabajadores por cuenta propia, pero no avanzó si este tipo de operaciones se harán con transparencia y en igualdad competitiva o a empresarios preseleccionadas por el Gobierno.

El ministro Gil Fernández defiende además la prohibición de importaciones hechas por personas naturales porque según dijo "afecta a la economía del país", porque, en su opinión, propicia la salida de divisas de Cuba, no permite el desarrollo de la industria nacional y no genera empleo.

No obstante no ofreció alternativas a la imposibilidad del Gobierno cubano para importar esos productos que no permite que entren al país por la vía privada. Tampoco explicó en qué se basa para considerar que esta libertad de importación está incapacitada crear empleo entre los cuentapropistas.