Animalista cubano reclama que zoológicos se incluyan en Decreto-Ley de Bienestar Animal

El activista por los derechos de los animales Dennis Valdés Pilar reclamó este sábado en redes sociales que el Decreto Ley que firmará próximamente el gobierno cubano en favor del bienestar animal incluya a los zoológicos del país.

El joven, uno de los mayores defensores del cierre de zoológicos en el país, preguntó en la red social al Ministerio de la Agricultura de Cuba (Minagri), a la Asamblea Nacional, al Ministerio de Justicia y al gobernante Miguel Díaz Canel, si los animales de esas instalaciones estarán incluidos en el Decreto-Ley de Bienestar Animal.

Asimismo, dijo que los directivos de estos centros donde han habido denuncias de maltrato contra los animales deberían ser sancionados, y publicó imágenes desgarradoras de ejemplares tristes, desnutridos y lastimados por las malas condiciones que enfrentan en estos lugares.

"¿Las entidades responsables de estas instalaciones serán sancionadas por el deterioro físico, psicológico y de salud de estos animales? Uds tienen conocimiento y son conscientes que estos antros y NO zoológicos no son necesarios, al menos no aquí", expresó.

A su juicio, estos lugares en la isla "están lejos de cumplir con muchas de las funciones y objetivos por los cuales fueron creados: preservación y reproducción, recreación de ambientes naturales, y permitir a estos animales vivir en mejores condiciones de vida".

"Es una pena que nos hayamos olvidado de ellos, también necesitan ser rescatados, que los incluyamos por igual en la tan ansiada ley", dijo Valdés Pilar, quien pidió a los internautas subir fotos de las condiciones de los zoológicos de su localidad.

El joven es residente en Trinidad y el pasado año él y una vecina del zoológico de esa zona turística denunciaron que los animales llevaban días sin comer ni tomar agua en medio de la pandemia del coronavirus.

Merislubi González relató en la red social Facebook que tuvo curiosidad por saber qué había sido de los animales en medio de la situación epidemiológica y cuando llegó se encontró con que llevaban días sin comida", declaró.

Relató que el monito se comió sin respirar un refresco y un pan entero que ella le ofreció, tras lo cual pidió ayuda para alimentar a los cocodrilos, tortugas, palomas, etcétera... que estaban en sus jaulas pidiendo qué comer.

"Sus vidas son un infierno, no hay luz o expresión en sus rostros, ellos quieren morir, no hay duda de ello", afirmó entonces Valdés Pilar.

En octubre, el activista volvió a solicitar el cierre de los zoológicos en Cuba porque, en su opinión, "son un infierno" y "dan asco".

El joven pidió a los cubanos a no visitar estas instalaciones que no cumplen con el mínimo exigible. "Los animales tienen poca agua, están flacos, al sol, llevan heridas en la piel, están rodeados de mal olor", señaló.

Antes una usuaria de Matanzas había compartido imágenes del zoológico de Jovellanos, donde se veían a los leones completamente desnutridos y con enfermedades en la piel, en sus jaulas para exhibirlos al público.

La víspera, el Minagri dijo que antes del 28 de octubre sería aprobado en Cuba un Decreto-Ley de Bienestar Animal, pero no especificó si los zoológicos estarían incluidos en él.

Además de los zoológicos, los animalistas cubanos piden que se implementen leyes contra el maltrato de animales de tracción, callejeros, y domésticos.