Denuncian ataque a una hispana en el Metromover de Miami

Un nuevo ataque en el Metromover de Miami fue denunciado por una mujer hispana, quien sufrió la terrible experiencia de ser golpeada por un desconocido cuando se dirigía a su trabajo.

Menos de cinco meses después de que una joven colombiana fue brutalmente agredida por un hombre en un vagón del Metromover de Brickell, ahora otra viajera de origen latina pasó por la misma terrible situación.

Zoila Morán confesó a Telemundo que desde la terrible vivencia del pasado miércoles por la mañana, no ha vuelto a coger ese medio de transporte, solo viaja en Uber.

"Cuando siento es el golpe que me coge por la espalda, siento un golpe, me agarra por el abrigo y no me quería soltar, y luego viene y me arranca el teléfono", describió.

"Es que fue horrible, yo pensé que el tipo me iba a matar porque la verdad tenía una actitud violenta, violenta que le digo la verdad; estoy traumada", agregó.

Luego de revisar las cámaras de seguridad, la policía de Miami-Dade detuvo a un hombre identificado como Carl Jeune, quien compareció en corte acusado de asalto agravado y robo. La jueza le impuso una fianza de 7.500 dólares.

Jeune aseguró que es inocente del hecho, pero las autoridades creen que es culpable de un ataque similar a otra persona denunciado días atrás.

La víctima cuestionó que en el momento del asalto no había nadie a quien pedir ayuda. Por ello, anunció que pondría una demanda contra el condado de Miami-Dade, debido a que incumplió su compromiso de reforzar la vigilancia policial, tras los ataques registrados en el Metromover en los últimos meses.

"Nadie, no había ni un security en esas estaciones", recalcó.

Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade agradeció al Departamento de Policía por la rápida detención del sospechoso, aunque declinó hacer declaraciones sobre el tema de la seguridad en el transporte público.

En septiembre, un anciano de 74 años fue golpeado por un desconocido en el Metromover de Miami. El hecho ocurrió un domingo por la madrugada, cuando la víctima se dirigía hacia su trabajo en un área residencial, donde laboraba como valet parking.

Tras la golpiza el anciano tuvo que ser ingresado en el Hospital Jackson Memorial con cuatro fracturas en la cara y una de cráneo, además de numerosos moretones en todo su cuerpo.