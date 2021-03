Humorista Andy Vázquez a Raúl Torres: "Ni las ciberclarias te defendieron la cancioncita"

El humorista cubano Andy Vázquez, quien actualmente reside en Miami, se sumó a las andanadas contra el cantautor Raúl Torres por su canción de respuesta al popular tema “Patria y Vida”, interpretado por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.

Vázquez dejó su criterio en un comentario en Facebook a la noticia de CiberCuba sobre las respuestas del trovador al aluvión de críticas que estaba recibiendo, algunas de ellas con la vulgaridad que lo ha caracterizado en otras ocasiones.

Según el humorista, tuvo que dejar su opinión ahí, porque Torres tiene configurada su cuenta para recibir mensajes solo de sus amigos en la red social. “¿Crees de verdad que lo que hiciste fue una buena canción, porque dices que si levanta ronchas es que funcionó, no has leídos los comentarios?”, inquirió Vázquez.

Captura de comentario de Andy Vázquez.

“Ni las ciberclarias te defendieron la cancioncita, luego dices que ataques contra las artistas. Hasta ahora solo vi hacia una. Que grita revolución, pero le encanta, a juzgar por su perfil y fotografía el capitalismo. Decencia, compadre”, dice en referencia a las imágenes que han salido a la luz de la cantante Annie Garcés, una de las que acompaña a Torres en su canción respuesta.

“Luego dices que es al machete y con la luz apagada, dándotelas de guapo y ni siquiera tienes el valor de dejar que la gente opine en tu página. Eso es miedo, compadre. Te hundiste al ponerte del lado equivocado, disfrutamos de tus antiguas canciones, ahora hasta por los más entendidos en el tema, solo recibes críticas y burlas, porque, de verdad, está muy mala la obra. Saludos”, concluyó.

A diferencia del éxito que ha sumado “Patria y Vida”, la canción de Torres, titulada “Patria y Muerte por la Vida” cuenta más de 31 000 dislikes (No Me Gusta) contra 3 400 Me Gusta a poco más de un día de estrenarse en YouTube, lo cual habla a las claras de su pésima popularidad.

Varias figuras, incluidas algunas más apegadas a la visión de Torres como el cantautor Ray Fernández hablaron de la mala calidad de la canción lanzada por el trovador. También el actor y humorista cubano Alexis Valdés dedicó unas décimas críticas al tema este martes.

"Y no es que les falte escuela / calle, es lo que necesita. / Esa rumba tan flojita con pose de “intelectuar” / no da ganas de bailar sino de algo que yo adoro / cuando voy al inodoro / muchas ganas de cag...", dijo el artista en un comentario en Twitter.