Médico cubano: "Cada idea que surge el gobierno la opaca, cada esperanza la fulmina"

El médico cubano Alexander Jesús criticó duramente la gestión del Estado al dejar a la ciudadanía sin opciones y se preguntó para qué seguir resistiendo.

"El cubano trabaja por un sueldo que mínimamente le dura 10 días, que se gasta en porquerías porque comida, la de verdad, no existe; porque en viajes no pueden pensar, porque a vestir no puede aspirar, porque con complacer a sus hijos no pueden soñar. Y aprietan, y siguen apretando y nosotros resistiendo y yo me pregunto: ¿Resistiendo para qué? ¿Hay algo después de esto?", se cuestionó el médico.

Su mensaje indaga en el objetivo real del Estado durante la gestión de esta crisis en Cuba. En las primeras líneas ratifica la consigna de Patria y Vida, en contraposición a la idea de Patria o Muerte, el eslogan que sostiene y defiende a ultranza el gobierno en la isla.

"Llevo tiempo pensando que todo esto del "ordenamiento" no es más que una estrategia para terminar con el sistema. Ha durado tanto esta porquería, la han defendido tanto, nos han humillado tanto, que supongo que ya por puro orgullo no pueden admitir que no funciona. ¿Qué opción queda? Apretar, apretar hasta que reventemos y nos tiremos para la calle", escribió el médico en su perfil de Facebook.

Alexander cree que el gobierno solo espera una gran revuelta para entonces, sin admitir que se equivocaron, alegar que deben hacer nuevos cambios. Asegura que, de no ser esa la estrategia, no es capaz de entender "las estupideces que están haciendo" los gestores políticos cubanos.

"Aumentan el salario, aumentan las facturas de los servicios, aumentan la "canasta básica" (que aun no sé que rayos entra en esa canasta), aumentan las medicinas y las farmacias vacías, construyen hoteles y los hospitales cayéndose a pedazos y otros sin terminar. Crean las tiendas en moneda libremente convertible, unas tiendas que venden en una moneda que el cubano no tiene, porque ni siquiera tiene donde comprarla, y a la vez, vacía el resto de las tiendas en CUP, las pocas que quedan", comentó el médico cubano.

Alexander narró eventos de su vida privada que demuestran cómo los profesionales que se han esforzado por hacer una carrera en Cuba, ya sea médicos, ingenieros, o maestros, viven peor que un albañil en el sistema capitalista. "Yo me he visto haciendo cola a las 8:30am, acabado de salir de una guardia en el hospital y lograr comprar a las 2pm", contó el galeno.

En su mensaje se refirió también a que en las circunstancias actuales de Cuba, no existe ninguna fórmula para "buscarse la vida". Según sus propias palabra, ya no hay "lucha", ya no se puede "inventar", porque no hay de dónde lucharla, ni cómo inventarla.

"Cada idea que surge, el gobierno la opaca, cada suspiro que intentas dar, te lo arrebatan, cada esperanza la fulminan. La vida del cubano se ha convertido en nacer-crecer-trabajar-parir-morir. ¿Eso es vida?", se cuestionó el médico.

Alexander Jesús denunció recientemente el fallecimiento de su padre por falta de medicamentos y recursos en el hospital de Manzanillo, en la provincia oriental de Granma.

En febrero dijo que no le valía de nada ser médico, en una pretendida potencia médica para el mundo, si no hay jeringuillas, guantes, sondas, medicina, etcétera, en un hospital.

"Ver la vida de mi padre irse, el que dio todo por esta revolución y uno no poder hacer nada por la ausencia de todo esto", expresó refiriéndose a la carencia de insumos e hizo un llamado a los médicos cubanos a romper el silencio y denunciar las malas condiciones de trabajo en que se desempeñan cada día.

En este sentido, compartió en su perfil de Facebook este sábado un vídeo que demuestra las condiciones deplorables de un centro de aislamiento en Granma.

"¿Cómo no se va a diseminar la COVID-19?. No es por culpa de los pesquisadores, ni el bloqueo. Higiene y Epidemiología... ¿Qué están haciendo ustedes?" expresó el médico y exigió a las autoridades que dejen de justificar lo injustificable.

Otros médicos cubanos han comenzado a denunciar la mala calidad del servicio en los hospitales y centros de aislamiento. El doctor Alexander Pupo Casas rebatió recientemente la idea defendida desde el oficialismo de que Cuba es una potencia médica mundial.

"Cuba es un país con muchos médicos, pero no es una potencia médica", sentenció Pupo quien también invita a los médicos a contar la realidad de lo que pasa en el interior del sistema de salud pública cubano, alegando que la verdadera labor de un médico es salvar, es pro-Vida, es humana y que el Estado no tiene derecho a limitar su ejercicio profesional por defender ideas políticas diferentes.