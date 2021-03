Turismo en Cuba: Jardines del Rey trabaja en la conservación de sus dunas de arena

El Ministerio de Turismo en Cuba y el Centro de Investigaciones de Bioalimento Animal (CIBA) desarrollan acciones de conservación en las dunas de arena del polo turístico Jardines del Rey.

El trabajo de protección de las dunas costeras pretende lograr una rehabilitación del área tras ser afectado el archipiélago por el paso de distintos huracanes. Entre las acciones previstas está el manejo de especies para reducir las exóticas y potenciar las autóctonas del ecosistema.

Danay Rodríguez Ramos, ingeniera agrónoma del Centro de Investigaciones de Bioalimento Animal (CIBA) y coordinadora del proyecto en Ciego de Ávila, indicó a la prensa oficialista cubana que se trabaja en la zona desde el 2017, con la reposición de plantas y arbustos autóctonos de las dunas de los cayos Coco y Guillermo.

Las estadísticas oficiales indican que durante esta etapa de trabajo han logrado la reducción de 21 550 m2 de especies exóticas invasoras como la casuarina, la Leucaena leucocephala y el marabú. Además, señalan que en Jardines del Rey se evidencia el aumento del 16% de la biodiversidad autóctona de las zonas costeras.

La cobertura de las dunas de arena se protege con pasto niño (Sporobolus virginicus) y mate de costa (Canavalia rosea). Ambas especies tienen índices de supervivencia entre el 100 y el 99% en playas como Las Coloradas, Larga, Flamenco, La Jaula y El Norte y en Cayo Paredón Grande.

Las dunas de arena de Cayo Guillermo son las más altas del Caribe Insular. Se encuentran a 15 metros sobre el nivel del mar y bordean una de las playas más bellas de la región, Playa Pilar. También están las Lomas del Puerto, en Cayo Coco, con 10 y 14 metros de altura.

El proyecto actual pretende contrarrestar la erosión de las playas que ha llegado a ser visible en algunas zonas. Los investigadores declaran que contribuyen a desarrollar un turismo sustentable con dunas bien preservadas, para reducir el impacto que sobre ellas pueda tener el paso de huracanes.

Cayo Santa María, de Jardines del Rey, es la segunda mejor playa del mundo

La playa Cayo Santa María, en el Archipiélago Jardines del Rey es la segunda mejor playa del mundo según los Premios Travelers' Choice Best of the Best, organizados por la web de viajes TripAdvisor. La otra playa cubana incluida entre las 25 mejores del 2021 es Varadero y ocupa la posición 12 de la lista.

Jardines del Rey posee la tercera y la cuarta isla en importancia del archipiélago cubano. Estas son Cayo Romano con 936 km² y Cayo Coco, con unos 800 km². Otras islas de este grupo son Cayo Santa María con 21,4 kilómetros cuadrados, Cayo Las Brujas y Cayo Guillermo; los tres de gran importancia turística.

El turismo en Cuba sufrió un duro descenso en la crisis del coronavirus. Actualmente el gobierno impulsa la compaña de invierno y entre los atractivos asegura que habrá vacunas para todos los turistas que lo deseen. Sin embargo, el candidato más avanzado, Soberana 02, aún no ha terminado su fase de prueba en humanos.