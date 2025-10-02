El 52 % de los cubanos cree que EE.UU. debe sancionar a artistas que viajan a actuar a Cuba.

Vídeos relacionados:

Una encuesta realizada por CiberCuba reveló que el 52 % de los votantes considera que Estados Unidos debería sancionar a los artistas cubanos que se presentan en la isla, al entender que sus actuaciones benefician al régimen de La Habana.

La consulta, que recibió más de 3.480 votos en apenas 7 horas, mostró una marcada división de opiniones entre los participantes:

52 % : "Sí, si ayudan al régimen deben enfrentar las consecuencias".

36 % : "No, el arte no debería ser castigado".

9 %: "Depende del caso".

Los resultados de la encuesta generaron un intenso intercambio de opiniones entre los usuarios. Uno de ellos cuestionó: “¿Por qué solo los artistas y nadie habla de los deportistas, peloteros de Grandes Ligas, actores o empresarios que hacen negocios con la isla? Parece que se señala a los artistas porque generan más rating en las redes sociales y están desamparados legalmente”, comentó.

Por su parte, otro opinó: “El arte no debe ni ser político ni tener fronteras, pero para que así sea los comunistas tienen que dejar su doble moral, y no usar el arte como doctrina ni vetar a quienes no comparten su ideología.

Un tercero recordó que el régimen ha castigado continuamente a artistas emigrados: “Solo si a Willy Chirino lo dejan cantar en Cuba habría equilibrio”.

El debate público sobre sanciones a artistas cubanos se reavivó tras la petición del congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos investigar a los reguetoneros Dany Ome y Kevincito El 13 por sus conciertos en la isla.

De acuerdo con Díaz-Balart, esos eventos podrían constituir una violación de sanciones al generar ingresos económicos al régimen cubano. La polémica aumentó al conocerse que en uno de esos conciertos estuvo presente Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro y jefe de su escolta personal.

“Las sanciones pueden incluir multas, prohibición de viajar e incluso revertir procesos de ciudadanía si hubo omisiones o mentiras. Hay videos, testigos y hasta el propio régimen admitiendo que esos conciertos benefician sus ingresos”, declaró el congresista a Telemundo 51.

La controversia llega después de que Kevincito El 13 desmintiera rumores sobre supuestas restricciones migratorias. El reguetonero explicó en un video en Instagram que la pausa en su gira por Europa se debe a su proceso de naturalización en Estados Unidos, y no a sanciones. “No tenemos ningún problema legal ni migratorio”, aseguró.

Por el momento, el equipo legal de ambos artistas ha optado por no emitir declaraciones oficiales hasta evaluar la situación, aunque se espera un pronunciamiento en los próximos días.

Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha confirmado si abrirá una investigación formal. Sin embargo, el caso de Dany Ome y Kevincito El 13 ha reabierto el debate sobre los límites entre arte y política, así como el papel de las sanciones de Estados Unidos en la vida cultural de los cubanos.