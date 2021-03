Médico cubano denuncia la mala calidad de la comida en centro de aislamiento por coronavirus

El médico cubano Johan Pérez Leyva denunció la pésima calidad de la comida que reciben los pacientes ingresados por coronavirus en un centro de aislamiento.

"Y aquí tienen el delicioso manjar que se les está ofreciendo a los pacientes de COVID-19 en el centro de aislamiento de la Lenin. Ahora quiero que aparezca alguien a intentar desmentir el post. Imagino que los dirigentes y sus familiares estén comiendo lo mismo. Patria y Vida para mi pueblo", dijo Pérez en su perfil de Facebook.

Una persona indicó en los comentarios que en Estado cubano no tiene dinero para ofrecer mejor dieta a los pacientes porque todo lo gastan en represión. "No tienen para comprar comida porque tienen que pagarle a los represores, a esos no pueden quitarle la posta de pollo si no, no van al acto de repudio", expresó.

En la publicación interactuó también el médico contestatario Alexander Jesús. En su comentario compartió una imagen en la que muestra cómo en Bayamo los pacientes se reúnen a comer juntos, en un centro en que se supone que deberían estar aislados.

"Campos de concentración en Bayamo, todos hasta comen juntos... Esos son niños en aislamiento por contacto directo de casos positivos", explicó Jesús.

Imagen compartida por Alexander Jesús, Centro de aislamiento en Bayamo

Desde otros centros de aislamiento del país también se reportan problemas con la comida. Una cubana ingresada por coronavirus en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) aseguró que las condiciones del local son pésimas y los alimentos escasos y mal elaborados.

“La calidad humana y la atención son excelentes, pero las condiciones de higiene son pésimas. La comida es pésima. Para colmo, como uno de los síntomas de COVID-19 es la pérdida del gusto y el olfato, ni se molestan en ponerle condimentos a la comida. Además, la porción de comida que nos sirven es mínima. No nos dejan salir de las instalaciones. Pasamos hambre”, comentó la mujer.

En octubre se reportó incluso una protesta por parte de un grupo de pacientes recluidos en un centro de aislamiento por la mala calidad de la comida que allí les ofrecían. “Tú no tienes la culpa (decían dirigiéndose a una de las personas que sirven los alimentos)… pero desde que llegamos aquí la comida está pésima. Uno no es un perro ni ná de eso, pa’ comer sancocho”, expresaron.

Varios médicos cubanos han comenzado a denunciar las malas condiciones de los centros de aislamiento por coronavirus en Cuba y han dado argumentos sólidos de por qué el país no puede considerarse una potencia médica, a pesar de los esfuerzo que asegura la prensa oficialista que se hacen por controlar la pandemia.

Pérez, es uno de ellos. Una de sus publicaciones con más interacciones en redes sociales fue cuando denunció la falta de medicamentos y de otros insumos para ejercer su profesión.

"Los pacientes tienen que traer jeringuillas de sus casas para poder recibir algún medicamento endovenoso, sin hilos para suturar heridas, con guantes de goma reutilizados y llenos de talco para que no se peguen y así volverlos a usar 5 ó 6 veces más hasta que se deshagan en nuestras manos. No hay esparadrapo, ni vénulas, ni equipos de RX, creo que la próxima guardia llevaré un santero para que me ayude a aliviar algunos males", dijo el galeno.

Las publicaciones del médico no son del agrado de la Seguridad del Estado. Recientemente Pérez denunció que tenía vigilancia frente a su consultorio médico en Las Tunas.