Médico cubano se borda las palabras Patria y Vida en su bata blanca

El médico cubano Alexander Jesús Figueredo se bordó la popular consigna Patria y Vida en su bata blanca de ejercer la profesión, según publicó el doctor bayamés en sus redes sociales.

Las imágenes de Facebook muestran la bata blanca del médico especialista en urología y medicina general integral con la popular frase bordada en la parte de la espalda, mientras que el frente exhibe el logo de la Asociación Patriótica de Cubanos en Ecuador.

“Por si alguno dudo de mi palabra ... mi bata está lista para la cola de la libertad... PATRIA Y VIDA”, escribió Alexander Jesús para acompañar las imágenes de su bata.

La consigna Patria y Vida, proveniente del conocido tema musical de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, El Funky y Maykel Osorbo, se ha convertido en el lema preferido los que reclaman el fin de la dictadura en Cuba, mientras que el gobierno cubano ha castigado y reprimido duramente a quienes la defienden y la reproducen.

El médico Alexander Jesús Figueredo ha adquirido relevancia en los medios independientes cubanos desde que en febrero denunció la muerte de sus padre a causa de la escasez de medicamentos y recursos en el hospital de Manzanillo, en la provincia de Granma.

"De qué sirve ser médico, ser potencia para el mundo, si no tenemos jeringuillas, guantes, sondas, medicina, electro, ambulancias, camillas, esfigmomanómetro, suturas...", denunció Figueredo anteriormente al referirse al Hospital Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo.

El doctor también se ha mostrado crítico con relación al gobierno de la isla en redes sociales, donde ha señalado la mala gestión del Estado por haber dejado sin opciones a la ciudadanía cubana y se cuestionó por qué seguir resistiendo.

“El cubano trabaja por un sueldo que mínimamente le dura 10 días, que se gasta en porquerías porque comida, la de verdad, no existe; porque en viajes no pueden pensar, porque a vestir no puede aspirar, porque con complacer a sus hijos no pueden soñar. Y aprietan, y siguen apretando y nosotros resistiendo y yo me pregunto: ¿Resistiendo para qué? ¿Hay algo después de esto?", escribió en Facebook.

No está claro cuáles pueden ser las represalias contra la acción del médico, pero el estado ha cubano ha dedicado desde actos de repudio y operativos militares hasta detenciones violentas para quienes reproducen la frase de modo público.

El febrero las autoridades organizaron un acto de repudio contra la activista Anyell Valdés, una de los acuartelados en San Isidro, durante el cual traspasaron la cerca perimetral de domicilio y vandalizaron con pintura azul la fachada de la casa para tapar un cartel del Patria y Vida.