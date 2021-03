Popular restaurante de Miami Beach cierra sus puertas durante caos por el Spring Break

El resort Clevelander South Beach, en Miami Beach, cerró las puertas de su famoso restaurante ante el caos ocasionado por el Spring Break y el temor de un repunte en el contagio de Covid-19.

En un comunicado publicado en Facebook los dueños de uno de los negocios más famosos y prominentes en Ocean Drive lanzaron una crítica a las autoridades locales por no lograr mantener la seguridad en el entorno atentando contra el bienestar de clientes y trabajadores de la zona.

"Hemos tomado la difícil decisión de cerrar temporalmente las operaciones de alimentos y bebidas en Clevelander South Beach hasta al menos el 24 de marzo de 2021. Reevaluaremos la situación en los próximos días y decidiremos si reabrir o permanece temporalmente cerrado. Los empleados de Clevelander tienen todo nuestro apoyo y se les pagará todo su salario durante este período", señalaron.

El texto íntegro de su mensaje refiere: "Queridos amigos, Durante décadas, el Clevelander South Beach ha sido uno de los negocios más famosos y prominentes en Ocean Drive. Una razón para nuestra prominencia y nuestra reputación de larga data ha sido nuestro enfoque en la seguridad y el bienestar de nuestro personal y clientes. Recientemente, hemos crecido cada vez más preocupados con la seguridad de nuestros empleados dedicados y clientes valiosos y la capacidad de la ciudad para mantener un entorno seguro en el área circundante. Por lo tanto, hemos tomado la difícil decisión de cerrar temporalmente las operaciones de alimentos y bebidas en Clevelander South Beach hasta al menos el 24 de marzo de 2021. Reevaluaremos la situación en los próximos días y decidiremos si reabrir o permanece temporalmente cerrado. Los empleados de Clevelander tienen todo nuestro apoyo y se les pagará todo su salario durante este período. Sinceramente, El equipo directivo de Clevelander".

Decenas de internautas respaldaron en Facebook la medida del hotel, y felicitaron a sus administradores por intentar proteger a los trabajadores.

"La gente inútil lo arruina para todos", "Hermoso", "Probablemente debería mantener esta zona cerrada hasta abril. Hay al menos 2 fines de semana más de caos programados", son algunos de los comentarios.

"Nací y crecí en Miami Beach en 1971 y he trabajado en clubes nocturnos durante 28 años. ¡Todavía no puedo entender cómo y por qué la ciudad de Miami Beach ha sido sorprendida con los pantalones bajados desde los años 80 durante los grandes fines de semana! Esta ciudad no hace nada más que tratar de sacar a todos los ciudadanos y turistas locales de cualquier estacionamiento o multa de tráfico posible, pero Dios no lo quiera, algunos punks quieren relajarse y tomar bebidas mientras están de vacaciones. Quizás el alcalde debería considerar expandir la sección de entretenimiento de la playa para que ya no tengamos una concentración de personas en un área", recomendó otro usuario de la plataforma virtual.

En los últimos días han circulado cientos de videos sobre las vacaciones de primavera (Spring Break) en Miami. En ellos se muestran aglomeraciones sustanciales de jóvenes en las calles de la ciudad del sur de Florida, que han sido cuestionadas por las autoridades y por los pobladores de esa localidad.

Muchos residentes de la zona apuntan que podría incrementarse el contagio de Covid-19, enfermedad que ha causado la muerte de medio millón de estadounidenses.

El fin de semana pasado la policía local realizó varios operativos que terminaron con unos 163 arrestos, pero la presencia de los spring breakers no ha disminuido. En plataformas como Twitter o Tik Tok pueden encontrarse grabaciones de vacacionistas bailando sobre las patrullas y personas fumando sin protegerse de la pandemia.

Dan Gelber, alcalde de Miami, dijo el miércoles que en este comportamiento subyace una triple amenaza, pues la presencia de los bañistas, el periodo vacacional y el virus ponen en riesgo a la población residente en la ciudad.

Según las autoridades de Florida la mayoría de las personas que han sido arrestadas no viven en el Estado, solo se trasladaron ahí para pasar las vacaciones.