Destapan red de Inteligencia cubana en España

El gobierno cubano mantiene una supuesta red de Inteligencia en España, dirigida por el oficial Armando Guerra Funcasta, que actúa bajo la cobertura diplomática de Primer Secretario de la embajada en Madrid, a cargo de los asuntos políticos; y que se articula a través de más de 50 asociaciones de emigrados, que mantienen vínculos con partidos y organizaciones de izquierda radical en Cataluña y País Vasco, reveló este lunes el diario madrileño ABC.

Guerra Funcasta llegó a Madrid en febrero de 2020, procedente de Chile, donde también se desempeñó como Primer secretario de la embajada cubana y fue señalado por medios de prensa chilenos y opositores anticastrista como instigador de las revueltas callejeras contra el gobierno de Sebastián Piñera.

Un ex oficial de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Cuba, residente en Europa y que pidió no ser identificado, dijo a CiberCuba que no conoce a Guerra Funcasta, pero recordó que "Chile es otro de los objetivos prioritarios del espionaje cubano para sembrar y reclutar agentes, especialmente cubanos con pasaporte chileno, que facilita los movimientos por el mundo".

La caída de red Avispa provocó el reconocimiento del "error garrafal de mandar espías al extranjero con identidades falsas" y, desde entonces, Cuba cambió de táctica y ha enviado a "oficiales y agentes con sus identidades reales a países como Chile, donde debían nacionalizarse", concluyó.

Catalá Solé votando en la Embajada cubana en Madrid / Facebook de Catalá Solé

El segundo al mando en la supuesta red de la Inteligencia cubana en España, sería Alfredo Catalá Solé, como representante del ICAP en España, al que se subordinan Gustavo de la Torre Morales y Ana Posada Lee, principales dirigentes de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España (FACRE), que mantienen relaciones "fluidas y constantes" con CUP, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y los Comités de Defensa de la República (CDR), detalla el diario español, de orientación monárquica y conservadora.

El periódico madrileño cita al ex espía Fernando González Llort, actual presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), como uno de los líderes de la supuesta red de Inteligencia, pero un ex oficial de los servicios secretos cubanos que reside en una ciudad española y que habló a condición de mantenerse en el anonimato, vinculó las numerosas visitas del ex jefe de la red Avispa a España para "visitar a su papá, residente aquí; y que nunca tuvo proyección pública durante la campaña de Liberación de los Cinco" espías presos en Estados Unidos.

"Fernando (González Llort) ingresó al ISRI, como cadete de la DGI y se comentaba que era el único de aquel curso sin vínculos directos con el MININT, pero otras fuentes aseguraban que su padre era un veterano de la Inteligencia cubana", concluyó.

González Llort cumplió su condena íntegra, de casi 18 años, en Estados Unidos y no entró en el canje establecido por Barack Obama y Raúl Castro Ruz, que incluyó además de los espías cubanos que aún guardaban prisión, al norteamericano Alan Gross y al cubano Rolando Sarraf Elías, a los que el gobierno cubano acusó -respectivamente- de distribuir equipos de comunicación ilegales entre la minoritaria comunidad judía en la isla; y de traidor por revelar secretos a la estación CIA en La Habana, desde su cargo de oficial de la DGI.

La plataforma Defensem Cuba, el Casal Popular 3 Voltes Rebels de Nou Barris, autogestionado por los CDR, la CUP y Arran, entre otros colectivos, organizaron un encuentro de "paella, mojitos, salsa y consignas" con De la Torre Morales y Robert Morral, miembro de los CDR catalanes, para hermanar a municipios habaneros con otros de Cataluña y celebrar el 65 cumpleaños de Hugo Chávez, recordó ABC.

En el País Vasco, donde un medio de comunicación financiado con dinero público ensalza a la dictadura castrista, la cabeza de la red cubana en España es Bárbara D' Wolf; en Andalucía, Fidel Aguado; en Asturias, Bárbara Marín Prada; en Canarias, José Luis Mosqueda Relova, en Cataluña Adel Pereiro y la ya mencionada Ana Posada; en la Comunidad Autónoma de Valencia, Rocío Raya y David Rodríguez.

De izda a derecha y de arriba a abajo: Ana Posada, Fidel Aguado (sin corbata), Gustavo de la Torre, Bárbara D'Wolf, Bárbara Marín y Mosqueda Relova / Fotos: Facebook de los aludidos y Consulados cubanos.

Una fuente cercana al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no confirmó ni desmintió que la información publicada este lunes por ABC, provenga de fuentes de los servicios secretos, pero matizó que -a diferencia de los cubanos- la Contrainteligencia española suele "dar cordel a oficiales y agentes extranjeros para ir ubicando a una posible red y sus vínculos nacionales".

CiberCuba intentó obtener la versión del diplomático Guerra Funcasta y del resto de cubanos aludidos por ABC pero, hasta el momento de redactar esta nota, ninguno había respondido a nuestros mensajes de correo electrónico y vía Messenger de Facebook, excepto Bárbara D'Wolf, que parece no tener presencia en redes sociales; aunque todos ellos aparecen en publicaciones de la Embajada de Cuba en Madrid y de los consulados en diferentes ciudades españolas.

Aunque aparentemente no vinculadas, la revelación de este lunes sería la tercera señal del deterioro de las relaciones entre España y Cuba, tras el cierre de Bankia en La Habana, un banco recientemente privatizado, pero con participación estatal y la decisión de Meliá de devolver tres hoteles que gestionaba en Cayo Guillermo al gobierno cubano.