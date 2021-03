Más de 40 activistas de la UNPACU están en huelga de hambre

El opositor cubano y líder de la Unión Patriótica (UNPACU) José Daniel Ferrer García, confirmó esta mañana que ya son 41 los activistas de la organización que se encuentra en huelga de hambre.

"Se sumaron Zaqueo Báez e Ismael Boris. En la capital se sumarán otros. Otros activistas realizan acciones en apoyo a los huelguistas. Agradecemos la creciente solidaridad", escribió el opositor desde la ciudad de Santiago de Cuba en el cuarto día de protesta pacífica.

Luego de confirmar que otros miembros del grupo opositor se habían incorporado a la huelga de hambre, Ferrer agradeció a las personas que se preocupan por el estado de salud de todos ellos y explicó una vez más por qué acudió a este método de protesta pacífica.

"Agradezco a los amigos que están muy preocupados por nuestra salud, pero no estoy de acuerdo con quienes dicen que con huelga de hambre no se resuelve nada. La historia demuestra que se puede conseguir mucho. Con lo que si no se consigue nada es con la inacción, con el miedo", dijo desde la sede principal de UNPACU en santiago de Cuba.

Este último mensaje se acompañó de tres fotos, en las que se aprecia a Mahatma Gandhi, el opositor cubano Guillermo "Coco" Fariñas y el propio Ferrer García.

En declaraciones dadas anteriormente a CiberCuba, el líder de UNPACU contó que desde hace más de una semana la policía política tiene cercada la sede del grupo opositor, para evitar que lleguen los voluntarios que ofrecen alimentos y medicinas a personas necesitadas de la provincia.

A los huelguistas de Santiago de Cuba se sumaron otros en las provincias de Guantánamo, Camagüey, Holguín, Cienfuegos y La Habana.

"El número va a seguir creciendo en todo el país", aseveró Ferrer, quien prometió que las acciones de carácter no violento de la UNPACU se incrementarán en los próximos días.

El líder opositor aseguró también que los represores le propiciaron varios golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo a uno de sus hijos.

Varios activistas dentro y fuera de Cuba se han manifestado a favor de José Daniel Ferrer y el ahora grupo de 41 huelguistas, entre ellos el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara quien inició este martes un ayuno de 24 horas en solidaridad con lo que está ocurriendo.