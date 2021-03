Más de 500 presos contagiados de coronavirus en Granma, denuncia un recluso

Más de 500 reclusos en centros penitenciarios de Granma, al oriente de Cuba, han contraído Covid-19 en las últimas semanas según declaraciones a CiberCuba de Alexander Rendón Zamora, reo de la prisión de Veguitas.

Según afirma la fuente, el jefe de Cárcel y Prisión, de nombre Rogelio, trasladó a un grupo de reclusos ”desde la prisión de Bayamo hasta la de Veguitas, incluso con conocimiento de que estaban infectados de Covid-19”.

La negligencia generó una propagación inmediata en la cárcel de Veguitas donde, según Rendón Zamora, a causa del hacinamiento y las pésimas condiciones sanitarias todos los reos han contraído la enfermedad.

“Todos tenemos Covid, sin excepción de nadie”, asegura Rendón.

Los pacientes están siendo sometidos a los protocolos sanitarios de la isla, que administra el antiviral Interferón Alfa 2b recombinante (IFNrec), un producto de la biotecnología cubana con fuertes efectos secundarios. Sobre la atención del personal de prisiones y las condiciones de vida a las que se enfrentan estos reclusos, la fuente añadió:

“Los presos se desmayaban después del Interferón y los guardias no querían cargar con ellos, teníamos que gritar en las celdas. Hubo un día que por poco se fajan los guardias con los presos. No hay medicina, no hay nada. Estamos al trozo. Los baños llenos de gusanos. Estamos prácticamente al aire, uno arriba del otro, sin condiciones ni higiene. La atención médica es mala, ni nos atienden prácticamente”.

Según afirma Rendón, todos los centros penitenciarios de la provincia tienen brotes de la enfermedad. La prisión de Manzanillo, la de Bayamo, Veguita e, incluso, la escuela del MININT de Naranjal donde los presos van a realizar labores como parte de sus condenas. Granma es la segunda provincia con mayor incidencia del Covid-19 según el parte de las últimas 24 horas emitido por el Ministerio de Salud Pública en Cuba (MINSAP), con 100 nuevos casos.

“Estuvimos en la escuela del MININT en el Naranjal. Fuimos 12 días, nos atendieron mejor pero aun así había que fajarse con los guardias porque no nos querían hacer caso. No había medicamentos, nada”, continúa la fuente, quien padece actualmente la enfermedad.

El preso político Virgilio Mantilla, recluido en la provincia de Camagüey, contrajo el Covid.19 luego de que las autoridades en prisión no lo aislaran a tiempo tras un brote en el centro penitenciario Kilo 8, según informaron activistas de esa provincia.

Actualmente el opositor está fuera de peligro y ha sido trasladado a la prisión Kilo 9, destacamento 15.