¿Indirecta para Anuel AA? Karol G canta "El Barco" en el show de Jimmy Fallon

Quedan tan solo unas horas para poder escuchar el nuevo álbum de Karol G, KG0516, que estrenará este mismo jueves 25 de marzo. Pero para aumentar las expectativas alrededor de este lanzamiento, la cantante presentó este miércoles en el show de Jimmy Fallon una de las canciones del disco, El Barco, un tema que habla sobre una ruptura amorosa... ¿Estará confirmando así el fin de su noviazgo con Anuel AA?

La colombiana acudió al show televisivo de manera virtual donde charló con el popular presentador e interpretó por primera vez en la pequeña pantalla la canción El Barco.

Con su cabello azul, un vestido de flores y en compañía de dos músicos, interpretó sobre un bote flotante este tema que habla de una ruptura amorosa de la que se ha recuperado. Un tema, que según confesó en redes sociales, es el favorito de su tercer trabajo discográfico.

Ante esta selección, son muchos sus fans los que se preguntan si su elección es una coincidencia o una manera de confirmar que ya no es la novia del cantante Anuel AA.

"En mi mundo no existen ni los finales tristes ni los finales felices, pero sí creo en los nuevos comienzos. Y tú no estás ahí bebé", dice Carolina Giraldo -nombre real de la artista- al final de la canción. ¿Indirecta para Anuel AA?

Además, algunos usuarios también han destacado la ausencia de su anillo de compromiso, el que le regaló el boricua en 2019 cuando le pidió matrimonio.

Durante las últimas semanas mucho se ha hablado sobre la ruptura de los dos jóvenes, que a falta de una confirmación oficial, habrían dado por zanjada su relación tras casi tres años siendo pareja.

"Karol G ya no utiliza su anillo, ella no se lo quitaba para nada ni en entrevistas ni videos musicales", "Seguro que la canción es para el Anuel", "Creo que esto confirma que ya no está con Anuel" o "¿Quién se dio cuenta de que no lleva su anillo de compromiso?", son algunos de los comentarios que se leen sobre esta presentación en las diferentes plataformas sociales.

KG0516 es el tercer álbum de Karol G y verá la luz este mismo jueves 25 de marzo. Entre los temas que lo conforman se encuentran Bichota, Location (con Anuel AA y J Balvin), Ay Dios Mío, Tusa (junto a Nicki Minaj) y El Barco, una canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

¿Qué opinas de la nueva canción de la 'bebesita'?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.