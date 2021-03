Carta de un cubano a Díaz-Canel tras su doctorado en Ciencias Técnicas: "Todos sabemos que es un estafador"

El cubano Oliet Rodríguez, residente en Alemania, escribió una carta dirigida al mandatario Miguel Díaz-Canel tras la noticia de que le había sido concedido el título de Doctor en Ciencias Técnicas con un trabajo en el que propone un "Sistema de Gestión del Gobierno basado en Ciencia e Innovación (SGGCI)".

Rodríguez, natural de La Habana, estudió en la CUJAE y en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mannheim (Alemania). En su texto a Díaz-Canel se refiere a los aspectos que ponen en duda que el mandatario pudiera llevar simultáneamente la presidencia de Cuba y las tareas de investigación de una tesis doctoral.

Además de hacerle fuertes cuestionamientos a su gestión como gobernante y la concesión del grado académico, invita al nuevo doctor a publicar su tesis, declarar qué universidad le confiere el título, cuál es el nombre de su tutor y qué recomendaciones le hizo su oponente.

A continuación reproducimos íntegramente la carta enviada.

Carta a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba y doctor en ciencias

Compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez:

Cuando leí la noticia de su flamante doctorado no sabía si indignarme, partirme de la risa o sentir vergüenza ajena al verlo parado frente a una pizarra con una cara tan inexpresiva que lo delataba de no tener ni idea de lo que estaba diciendo. Yo sé que necesitará dos doctorados más en pensamiento lógico para entender que se ha cagado fuera del tibor con descomposiciones de estómago, pero le explico por qué con creces nos ha demostrado que ni la lógica, ni el pensamiento se le dan bien a usted.

Precisamente el pensamiento es el primer punto donde ya empieza a cojear, porque si algo uno espera de un doctor en ciencias es que piense, tenga pensamientos originales y los defienda. Usted mismo se ha puesto el cartelito de continuidad, que quiere decir dejarlo todo como está y negar la dialéctica que es la base del desarrollo, además de que en las redes sociales solo repite frases de otros, lo mismo de su ídolo anti dialéctico que de cualquier cantautor que recuerde.

Todavía no hay un escrito suyo que no se salga del panfletismo oficial y demuestre que usted por lo menos sabe escribir textos lógicos, coherentes, con ideas propias o que expresen algo nuevo que valga la pena leer. Ya empezamos mal si nos quiere hacer creer que usted hizo toda una investigación, redactó una tesis de cientos de páginas (sin ayudas de otros) que merece ser publicada en alguna revista científica seria porque aportó algo a la sabiduría humana para merecer el título de doctor.

Lo reto entonces a que haga pública su tesis y aclare cual universidad le confiere el título, el tutor que lo apoyó y el oponente que lo criticó con las mejoras que le recomendaron, ¿o acaso todo resultó perfecto, genial y digno de los momentos que vivimos? Si va a hacer la comedia, hágala bien y sería interesante saber nombres y apellidos de quienes se prestaron a seguirle la comparsa de intentar persuadir a la gente de que usted al menos piensa un poco. Pobres de ellos porque denigrarán para siempre sus títulos y sus prestigios con suerte caerán dentro del tibor y no fuera.

Yo también quisiera alertarlo porque está claro que le quieren hacer una cama y usted es tan brillante que no la ve pasar. Si querían no dejarlo en ridículo podían haber buscado otras maneras de convencer a la gente que usted tiene mas de dos dedos de frente. Déjeme informarle que lo han convertido en el primer presidente en la historia de la humanidad que durante su mandato se pone a hacer una tesis de doctorado.

¿Era tan difícil de analizar las consecuencias de esta estupidez o sus asesores lo estaban ayudando con la tesis sin hacer tampoco su trabajo? Mire Señor, una tesis de doctorado, por si no lo sabía, es una cosa seria que no se hace en tres días ni en un mes, hay que dedicarle mucho tiempo, la mayoría de los doctores le han dedicado más de ocho horas diarias durante varios años buscando información, investigando, sacando conclusiones, demostrando hipótesis, redactando el documento, etcétera, etcétera, etcétera.

Si de verdad hizo una tesis de doctorado durante su mandato como presidente es usted un irresponsable y ha engañado al pueblo que no lo eligió, pero al que de todas maneras le debe obediencia y que espera verlo dedicar su tiempo a cumplir su función de resolver los problemas del país con acciones, no con estudios teóricos.

Está bueno de pruebas con el pueblo cubano, que cada nuevo experimento sale peor que el anterior y empobrece más. Cuba necesita soluciones urgentes y ¿usted en vez de dirigir un país se pone a estudiar? Vergüenza debería darle. Me puede decir acaso ¿Por qué Cuba es el único país de Latinoamérica donde no han vacunado a nadie contra el COVID-19? ¿Sabe usted que consecuencias puede traer eso? ¿Acaso le interesa más justificar el desastre del ordenamiento que usted quiere ordenar con la excusa mala de que estaba haciendo otra cosa que no es por lo que le pagan? ¿Es su tesis más importante que evitar exponer la vida de los cubanos ante una pandemia incontrolable?

Usted no ha entendido que su posición no le exime de la responsabilidad y como presidente, aunque sea de jueguito debe rendir cuentas de sus políticas fracasadas. Ha logrado la difícil hazaña del idiota de cagarla de cualquier manera, si hizo la tesis usted estafó al pueblo por no dedicarse a gobernar, que es su función, y si no la hizo, la estafa es por mentirle a todos asegurando que sí la hizo.

A fin de cuentas ya da igual, pero seamos justos con usted, todos sabemos que es un estafador también porque es un presidente sin poder real, sin recursos ni capacidad de decisión, apenas una simple cucharita que ni corta ni pincha o un simple papagayo repetidor que se aburre de no hacer nada y que ahora se quiere vender como mente brillante.

No nos trate de convencer con propaganda de su inteligencia, demuéstrela con hechos y resuelva un problema, uno solito, digamos por ejemplo el vaso de leche prometido e incumplido por su tutor y valedor. Adelante, manos a la obra.

Es verdad que las marionetas también tienen su ego que no se puede rellenar solo con rolex, zapatos, ropa cara o viajecitos por el mundo y por toda Cuba hablando baboserías como que la limonada es la base de todo, llamando la gente al sacrificio y diciendo en primera persona del plural que tenemos que mejorar esto o lo otro. Por si no se ha enterado, el supuesto presidente es usted, el que tiene que tomar las acciones para que eso suceda es usted y dejar de hablar como si fuese el que dice lo que hay que lograr sin decir cómo y sin hacer nada. Cámbieme con urgencia la primera persona del plural y conviértala en primera persona del singular, asuma que el cargo que le regalaron no le queda grande y si fuese el caso de no tener resultados, pues ya está sobrando por incapaz.

Basta de exhortar a la gente y tome acciones prácticas y deje la teoría que hay mucho cubano sufriendo su ineptitud. Déjeme hacerle una recomendación, si lo que está es aburrido, pues ¿por qué entonces no pasa un curso de expresión corporal y nos regala un rostro menos soso e inexpresivo? Sería incluso más útil para usted porque le cuento que transmite cansancio y tristeza, créame que está muy flojito en personalidad carismática y no llega nada a la gente, olvídese del doctorado y trabaje más ese punto.

Pero volviendo a la tesis, el tema del doctorado está para doblarse de la risa: “Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación para el desarrollo sostenible en Cuba”. Venga acá, ¿No había otro tema libre o ese fue el que le orientaron , o tal vez el que le escribieron?

Verlo a usted, que no ha terminado ni terminará de ordenar el ordenamiento, hablar de gestión de gobierno para el desarrollo de Cuba y hacer cientos de grafiquitos en power point es un chiste de muy mal gusto. ¿Me puede explicar cómo va a lograr el desarrollo con continuidad y haciendo lo mismo que nos ha llevado a la escasez endémica?

Decía un verdadero Doctor en Ciencias y una de las mentes mas brillantes de nombre Albert Einstein que “Locura (o idiotez) es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”. Nadie mejor que usted sabe que en Cuba hace mas de 60 años se hacen las cosas a “pepe timbale” y la palabra “gestión” y el CUC hoy son lo mismo: mierda ya sea dentro o fuera del tibor. Deje de estar recitando tesis y aplíquense a resolver problemas con su gestión científica, pero no olvide que no resolverá nada si no tiene la valentía de ir al problema verdadero que dificulta el desarrollo cubano y usted sabe perfectamente que no es el bloqueo o embargo.

Le voy a decir lo que usted ya sabe y pretende obviar, lo que le asusta más que gritar “soga” en casa del ahorcado y que no es secreto para la mayoría de los seres pensantes de este planeta, incluyendo a los del prestigioso grupo de doctores en ciencias a los que nos dice ahora pertenecer. Si lo que quiere es el desarrollo sostenible de Cuba de verdad, es requisito imprescindible liberar a las fuerzas productivas.

Como es muy importante se lo voy a repetir otra vez por si no lo entendió bien y por si se olvidó ponerlo en la tesis o el oponente maniatado no tuvo el valor de exigírselo: Para el desarrollo sostenible de un país es premisa indispensable liberar las fuerzas productivas. Ningún país grande o chico, en Asia o en Europa o del hemisferio norte o del sur lo ha logrado jamás sin eso. Lo entendieron los chinos y los vietnamitas, los marcianos y los plutonianos y si usted no incluyó eso en la súper tesis de desarrollo sostenible le digo desde aquí que con ese panfleto y con cinco euros me como una McDonalds.

Más que eso, si lo incluyó y no lo aplica es un cobarde y si no lo incluyó deja bien claro que su objetivo real es mantenerse en la cúpula del poder y el desarrollo sostenible cubano tiene para usted el mismo significado que un streap tease de una mujer en un bar gay. Le digo incluso algo más, no basta con liberar las fuerzas productivas, también hace falta mucha testosterona, pero eso en su palacio de gobierno, donde en vez de gobernar hace doctorados copiados por otros, está más en falta que un saco de cemento en La Habana. Si usted de verdad es un doctor en ciencias, entonces yo tengo el mismo dinero en el banco que Bill Gates, y mira que me gustaría.

Me despido de usted incitándolo a que tome de una vez una buena decisión. Si le interesa el desarrollo sostenible de Cuba por encima de sus intereses personales: váyase usted y todos los que dirigen el país, cualquiera con simple sentido común y honradez lo hará mejor. Ya que no ha demostrado ser ni carismático, ni honrado, ni doctor en ciencias, por lo menos tenga decencia.

Yo, uno de los tantos millones de cubanos que no lo eligió a usted.

Oliet Rodríguez