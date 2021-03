Testimonio de una cubana tras hacer cola en La Época para comprar comida: "Nos tratan como animales"

Una cubana denunció en sus redes sociales el infierno que vivió esta semana para comprar en la tienda La Época, en La Habana, adonde llegó a las 5:50 de la mañana y salió a las 6:15 de la tarde.

Martyh Castillo, residente en el reparto Bahía, en el municipio de La Habana del Este, definió como una "falta de respeto" lo que sucede en esa emblemática instalación de la ciudad.

Según relató en su muro de Facebook, su padre le marcó a las 5:20 de la mañana y gracias a eso estuvo entre las primeras 80 personas a las que la policía les recogió el carné de identidad y les dio un turno para entrar.

Captura del post en Facebook

"Se supone que antes de las 5:00 no se puede estar en la calle ni hay transporte (...). Ahora yo quisiera saber de dónde sale esa cantidad de gente, si antes de las 5:00 no se puede estar en la calle, pues ya los que viven por ahí están alquilando la escalera y los portales de su casa", detalló.

"No obstante a eso, es una falta de respeto por parte de los policías dar turnos a esa hora, ya que a todos los que vivimos lejos nos es imposible llegar a las 5:00 a la tienda", añadió.

Productos en La Época / Facebook (Martyh Castillo)

Continuó Castillo criticando la lentitud de los organizadores de la cola, quienes solo dejaban entrar a 10 personas por hora.

"Hasta que el pueblo se les reveló y fue que agilizaron la cola. Nos tratan como si fuéramos animales, a pesar de que tenemos que buscar como locos a quién comprarle los dólares, también tenemos que aguantar estos maltratos y abusos", cuestionó.

Productos en La Época / Facebook (Martyh Castillo)

"¿Es necesario estar 13 horas afuera de una tienda para comprar artículos tan básicos que pudiera haberlos en cualquier lugar y más asequibles para toda la población? La verdad es que es una falta de respeto y lo más triste es que todos nos podemos quejar, pero al fin y al cabo todos tendremos que volver a pasar horas y horas en una tienda MLC para conseguir estos artículos", lamentó.

Precios en La Época / Facebook (Martyh Castillo)

Varias personas comentaron en el post, donde mostraron su solidaridad con la afectada.

"¡Sin palabras! Estuve ahí en esa misma cola y para qué contar... Llegué a las cinco y diez de la mañana y salí de la tienda a las seis de la tarde", dijo una mujer.

"Siempre es así, pero lo que pasa es que los que organizan las colas llaman 10 carnés y pasan 20 sin carnés, y nadie ve eso, ni hay a quien quejarse. Que lo cambien, son unos faltas de respeto y como tratan de mal a las personas", añadió otra.

Una joven denunció lo que denominó "la falta de respeto" y el "atropello" que sucede en la tienda con la venta de turnos.

"Lo más triste es que son los mismos tenderos y los que cuidan la puerta y las colas, y maltratan a la población. Yo estuve ahí en la cola y no puede comprar. Me indigné tanto que me fui", expresó.

Por su parte, una cuentapropista comentó que ese día ella estuvo entre las 30 primeras personas que entró a la tienda. "Estaba llena de personas que no estaban en la cola y me pregunto: ¿Cómo entraron?", inquirió.

Desde que La Época reabrió sus puertas el pasado 8 de marzo como tienda MLC, los clientes no han dejado de padecer problemas para entrar a comprar.

Su reapertura no ocurrió hasta pasadas la 1:00 de la tarde, luego de que fuera necesario que varios camiones con tropas especiales llegaran para intentar controlar la multitud, que estaba organizándose para entrar desde el día anterior.