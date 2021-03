Cubano pide ayuda humanitaria para afrontar difícil enfermedad en Panamá

Un joven cubano residente en Panamá pide ayuda para afrontar un cuadro de leucemia linfoblástica aguda recientemente detectado que amenaza su vida.

El youtuber Alain Rodríguez, conocido como Paparazzi cubano, presentó la historia de Yurito, el paciente de oncología, a través de su canal de YouTube.

En la transmisión Yurito narra los detalles de su diagnóstico, una de las noticias más difíciles e inesperadas de su vida.

“Hace solo 10 días fui al hospital Santo Tomás por una infección intestinal. Tenía un cuadro de fiebre, dolores, pero cuando me estudiaron e hicieron los análisis de sangre el resultado fue este cuadro de leucemia. ha sido un golpe muy duro”, comienza su historia el joven.

En las imágenes, el joven muestra fuertes hematomas a lo largo de sus dos antebrazos producto de los sueros que le han puesto durante los últimos 10 días y a consecuencia también de sus plaquetas bajas.

Sobre la posibilidad de regresar a Cuba para recibir atención médica, Yurito lo considera un acto de egoísmo para su familia en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla. Aunque está completamente solo en Panamá, prefiere permanecer en ese país durante su tratamiento a pesar del costo económico que represente para él.

“No, Cuba no es una opción. Una porque las condiciones no son las apropiadas y aquí tengo condiciones aunque esté dejando algunas deudas en el hospital Santo Tomás, y dos por un problema de humanidad y conciencia. La situación que atraviesa Cuba no es la adecuada para que yo regrese.

Aunque el joven se encuentra ingresado en el Instituto de Oncología de Panamá, explica que tuvo gastos en el hospital público Santo Tomás, donde se le realizaron las primeras pruebas y se emitió el diagnóstico.

“Quizá muchos crean que Santo Tomás es un hospital gratuito pero no lo es. Ahora, no te secuestran bienes ni te ponen un cuchillo en el cuello para que pagues”, indicó.

Sobre su condición actual, el paciente explicó:

“Todavía me encuentro en estudio, pasado mañana me harán una punción lumbar y veremos si la leucemia, el tumor, está en la columna para darme quimio ahí. Ayer terminé el primer ciclo de quimio y lo he superado muy bien. Seguiré ingresado 20 días más al menos”, indica Yurito.

El youtuber que ofreció su plataforma para visualizar el caso de Yurito propuso crear una campaña de recaudación de fondos para cubrir algunos gastos del cubano en el país centroamericano.

“Estoy solo acá, toda mi familia está en Cuba, pero tengo un amigo enfermero que ha sido mi hermano durante este tiempo. Se ha ocupado de mí y me ha ayudado en todo. Él pudiera encargarse de recibir la recaudación monetaria. No tengo un número en mente, solo pido que me ayuden con lo que pueda donar cada persona”, expresó el joven

“El camino por recorrer todavía es largo, o puede ser corto (Dios no lo quiera)”, indicó Yurito sobre el proceso que le espera y su delicado cuadro de salud.