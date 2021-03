HUMOR: Serrano se burla de la manifestación de cubanos en Washington y del ‘Cabo Malanga’

El dúo humorístico Los Pichy Boys y el actor Vladimir Escudero vuelven a la carga con una parodia de Rafael Serrano, en la que el conocido presentador del Noticiero de la televisión cubana se burla de la manifestación de cubanos en Washington el pasado 20 de marzo.

En su la más reciente emisión del Noticiero Combativo, Escudero se mofa del opositor Eliécer Ávila, al que llama ‘cabo Malanga’, así como del presentador Carlucho, quien también acudió junto a su equipo de trabajo a la concentración, efectuada en las inmediaciones de la Casa Blanca.

“Este fin de semana hubo marcha, el cabo Malanga convocó una marcha allá en Washington, a protestar ahí, para decirle a Biden que no sacara el pie a nosotros de las restricciones esas que nos metió Trump”, dijo el falso Serrano.

“Biden no estaba ni allí. Qué papelaceros son ustedes, que manera de hacer papelazos. Óyeme, ustedes no se cansan. Un ratico de marcha y después se metieron el fin de semana montando carriola”, añadió, al mostrar un video de Eliécer Ávila disfrutando en una calle.

En la transmisión, los Pichy Boys mostraron una imagen de Carlucho hablando con su micrófono delante de un grupo de participantes en la concentración.

“Te llevaste los 39 empleados para la marcha, aquí nosotros metemos más gente en una cola pa’l pollo”, se burló Escudero.

“Carlucho, no convoques más ninguna marcha, tú no tienes pa’ eso Carlucho. ¿Por qué tú no te llevaste a Otaola para que te llenara eso ahí? Tú no tienes crédito pa’ llenar una marcha solo, tú no tienes pueblo”, recalcó.

Estas críticas molestaron a Eliécer Ávila, líder del opositor Movimiento Somos +, quien en un video dijo a los humoristas que al final iban a lograr que la gente le coja cariño al verdadero Rafael Serrano.

“Yo soy cabo Malanga, que parece una bobería, pero yo nunca he sido militar, no pasé ni el ‘Verde’”, dijo.

“A Otaola, burla total. Carlucho, igual. Que me dio más cosa por Carlucho que por mí. Carlucho, que es un tipo que no tiene necesidad de ningún tipo de coger a su equipo e ir a Washington a algo que es muy serio para todos los cubanos. Y que si está gordo, que si no puede respirar, y así sucesivamente, no queda nada”, agregó.

“El humor es una vaselina tremenda, pero la realidad es que termina uno encariñándose con Serrano y tirando a mierda y a burla todo lo que se ha logrado reunir, unir, convocar, empujar. Y a mí me encanta reirme pero también hay cosas que para mí son sagradas”, precisó.

Los Pichy Boys, por su parte, compartieron en su cuenta de Instagram el video de Eliécer y anunciaron que en el próximo programa “Serrano” le va a responder.

“El martes a las 8:00 pm en vivo por el canal de Youtube de El Pichy Films. Serrano le va a responder. Estamos cansados de que Serrano nos robe la señal y ataque a nuestros amigos. Eliécer, hermano, Los Pichy Boys estamos contigo. ¡Abajo Serrano!”, comentaron con ironía.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.